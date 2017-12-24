أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأسيرة الطفلة عهد التميمي، أثناء آخر جلسة محاكمة لها بمحكمة عوفر، اليوم الأحد، وهي تتحدث إلى محاميتها الخاصة في المحكمة.

ووفق مقطع الفيديو، فإن عناصر من الشرطة الإسرائيلية يدخلون عهد إلى قاعة المحكمة وهي مكبلة اليدين، فيما يبدو عليها علامات الإرهاق، إلا أن ابتسامتها لم تغب عن وجهها.

وحسب الفيديو، فقد سألتها أحد الحضور عن أحوالها، لتجيب عهد بـ “الحمد الله”.

يذكر أن جيش الاحتلال اعتقل الفتاة عهد التميمي (18 عاماً)، من منزلها في الضفة الغربية الأسبوع الماضي، بأن انتشر لها مقطع فيديو وهي تصفع جندي إسرائيلي وتطرده من أمام منزل والدها.

وعلى إثر جلسة اليوم بمحكمة عوفر، رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن عهد، فيما أشار والدها إلى أن الاتصال انقطع بابنته، وأنه تم تجديد اعتقالها هي وأمها وابنة عمها.