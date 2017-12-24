أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأسيرة الطفلة عهد التميمي، أثناء آخر جلسة محاكمة لها بمحكمة عوفر، اليوم الأحد، وهي تتحدث إلى محاميتها الخاصة في المحكمة.
ووفق مقطع الفيديو، فإن عناصر من الشرطة الإسرائيلية يدخلون عهد إلى قاعة المحكمة وهي مكبلة اليدين، فيما يبدو عليها علامات الإرهاق، إلا أن ابتسامتها لم تغب عن وجهها.
وحسب الفيديو، فقد سألتها أحد الحضور عن أحوالها، لتجيب عهد بـ “الحمد الله”.
يذكر أن جيش الاحتلال اعتقل الفتاة عهد التميمي (18 عاماً)، من منزلها في الضفة الغربية الأسبوع الماضي، بأن انتشر لها مقطع فيديو وهي تصفع جندي إسرائيلي وتطرده من أمام منزل والدها.
وعلى إثر جلسة اليوم بمحكمة عوفر، رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن عهد، فيما أشار والدها إلى أن الاتصال انقطع بابنته، وأنه تم تجديد اعتقالها هي وأمها وابنة عمها.
المحامية: "عهد.. إنت منيحة؟"
عهد: "الحمد لله.. تمام"
والشرطي يقاطعهما..
لا تفوتوا عليكم ابتسامة #عهد_التميمي داخل قاعة المحكمة! pic.twitter.com/Uj6PEPnHig
— AJ+ عربي (@ajplusarabi) December 24, 2017
2 تعليقات علي “شاهد: الاحتلال رفض الإفراج عنها.. هكذا بدت عهد التميمي بقاعة المحكمة”
يا دُرّة فلسطين يا تاج رأس شعبنا الفلسطيني من كبيرنا لصغيرنا نحيك ونقبل يديك والله يحماك ويحمى البطن اللي جابك
الله يحميها ويهديها،، بالف حاكم عربي او حاكم مسلم يتولى الكافرين ضد المومنين والمجاهدين،، وبالاف الرجال الذين يقلدون الاجنبي بكل ما هو سيء كالذين يركبون دراجات الهارلي ويجولون شوارع عمان الاردن وامثالهم في بقية الدول العربية وهم الذين ينتمون الى صنف القرد العربي بجدارة.