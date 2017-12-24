ردت السلطات التونسية الصاع صاعين إلى الإمارات, مقررة منع كل الطائرات الإماراتية من دخول المطارات التونسية, بعد منع أبوظبي للتونسيات من السفر على متن الطائرات الإماراتية.

وقالت وزارة النقل التونسية في بوست نشرته على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي رصدته “وطن”, ” قررت وزارة النقل تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من و إلى تونس الى حين تمكن الشركة من ايجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية”.

ويأتي قرار وزارة النقل التونسية رداً على منع شركات الطيران الإماراتية التونسيات من السفر على متن طائراتها.

وأرجعت السلطات الإماراتية الأحد سبب منع صعود تونسيات على متن رحلات متجهة إلى الإمارات أو على متن طائرات إماراتية خلال الأيام الماضية إلى “معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية”. !

ودعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على تويتر إلى “تفادي محاولات التأويل والمغالطة”، مضيفا “نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة ونعتبرها صمام الأمان”.

وكانت أربع منظمات حقوقية تونسية قد أصدرت بيانا مساء السبت دانت فيه الإجراء الذي رأت فيه “تمييزا وعنصرية وانتهاكا لحقوق المرأة التونسية”.