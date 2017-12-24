أعلنت الإمارات، الأحد، حظر استيراد الطيور الحية من السعودية، بسبب تسجيل مرض إنفلونزا الطيور في المملكة.

وأضاف بيانُ وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية أن قرار الحظر: “شمل أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية كافة، وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حراريًا”.

ووفق البيان، حظرت الوزارة استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها غير المعاملة حراريًا، وبيض المائدة من المنطقة المصابة في مدينة الرياض.

والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إصابة عدد من الطيور بمرض إنفلونزا الطيور (H5N8) في العاصمة الرياض.

وفي بيان منفصل أصدرته الوزارة السعودية، السبت، قالت إنها حظرت نقل الطيور الحية من وإلى الرياض في إطار الخطة الوقائية لمكافحة انتشار الفيروس.