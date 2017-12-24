على غرار ما فعله الطفل “نايف” نجل الشاعر زياد بن نحيت، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو لجدة الداعية غرم البيشي، تناشد فيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الإفراج عنه.

ووفقا للفيديو المتداول، فقد ظهرت جدة “البيشي” وهي تناشد ولي العهد محمد بن سلمان، الإفراج عن نجلها، المعيل الوحيد لها ولعائلته، على حد قولها.

وأكدت الجدة على أن “البيشي” لم يقترف أي خطأ، متعهدة بألا يخالف تعليمات ولاة أمره.

وكان البيشي اعتقل في أيلول/سبتمبر الماضي، ضمن حملة الاعتقالات التي طالت عددا من الدعاة والمفكرين والاكاديميين، وعلى رأسهم الداعية سلمان العودة وعوض القرني.

وكان محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر الأربعاء الماضي، أمرًا بإطلاق سراح الشاعر زياد بن نحيت، الذي تم توقيفه في سبتمبر الماضي بسبب موقفه من الحصار الذي تفرضه المملكة على قطر وكذلك الحملة التي شنتها السعودية ضد أهل العوامية زاعمة انه يدعم “الارهاب ويؤيد الارهابيين”.!!.؛ في استجابة منه لمناشدة من ابن الشاعر، أطلقها عبر أبيات شعر انتشرت على مواقع التواصل.

وكان “نايف” ابن الشاعر زياد قد بث مقطع فيديو يلقي فيه قصيدة ناشد خلالها “ابن سلمان” بالإفراج عن والده.

ووفقا لما ورد في القصيدة فقد خاطب “نايف” ولي العهد السعودي باعتباره ملكا، مذكرا إياه يوم جاء به والده إليه ليبايعه.