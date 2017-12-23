بعد أيام من توقيع وزارة الدفاع البريطانية صفقة مع قطر لبيعها 24 طائرة مقاتلة من طراز “تايفون”، تنفيذا لاتفاق أولي بين البلدين كان قد أبرم في سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) بيع 36 مقاتلة من طراز إف 15 إلى قطر في صفقة تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار، على أن تسلم الطائرات نهاية عام 2022.

وأوضح البنتاغون أن الطائرات ستصنع في منشأة شركة بوينغ في سانت لويس بولاية ميزوري.

وكان وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطية وقع في يونيو/حزيران الماضي مع نظيره الأميركي جيمس ماتيس، اتفاقية لشراء قطر مقاتلات إف 15 في صفقة تقدر قيمتها بـ12 مليار دولار.

وتتضمن هذه الصفقة 72 مقاتلة، وقد انطلقت المفاوضات بشأنها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وستمكن دولة قطر من دعم قدرتها الفنية وتعزيز التعاون الأمني والعمل المشترك بين واشنطن والدوحة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وافقت الخارجية الأميركية على صفقة محتملة لخدمات دعم برنامج طائرات قطر المقاتلة من طراز إف 15 “كيو أي” التي تصنعها شركة بوينغ بقيمة 1.1 مليار دولار.