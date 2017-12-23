أظهر تسجيل مصور، حادثةً نادرة في حفل زفاف بمدينة “خانبور” الواقعة في مقاطعة البنجاب الباكستانية، حيث اصطف أهلُ العريس وقاموا بإلقاء الأوراق النقدية “دولارات أمريكيّة وريالات سعودية” وهواتف جديدة، على ضيوف حفل الزفاف.

وبحسب “صحيفة غولف نيوز” أمر المجلس مكاتب الضريبة المحلية في مدينتي مُلتان وباهاولبور، بالتحقيق في مصادر ثروات العروسين، بعدما انتشر فيديو للحفل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن العريس، ويدعى محمد أرشاد، من قاطني منطقة شوج أباد في مدينة مُلتان، الذي تزوج امرأة من مدينة خانبور، قد بذل كل الجهود لجعل زفافه مناسبة لا تنسى.

وعندما وصلت عائلة أرشاد إلى منزل العروس، بدأت بتوزيع هدايا تبلغ قيمتها ملايين الروبيات، تراوحت بين دولارات أمريكية، وريالات سعودية وهواتف جوالة.

وبحسب المصدر “بعدما انتشر الخبر، سارع أهالي مدينة خانبور إلى الحفل على أمل الحصول على شيء، وبعد نهاية الأمطار النقدية هذه، كان كل ضيف قد حصل على شيء ما”.

وقال بعض ضيوف الحفل أن للعريس 8 إخوة، يعيش 4 منهم في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعيش الآخرون في المملكة العربية السعودية، ما يفسر إلقاء الدولارات والريالات في هذه المناسبة الاحتفالية.