إعدام جماعي لتجار المخدرات والقتلة أمام آلاف الأشخاص في الصين

نفّذت السلطات الصينية عمليات إعدام جماعية لعشرة أشخاص متهمين بتجارة المخدرات والسرقة والقتل، أمام آلاف المتفرجين في أحد الملاعب الرياضية، بعد أن وُجهت دعوات للناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحضور تنفيذ الحكم.

وقامت السلطات بجلب المجرمين واحدا تلو الآخر وتنفيذ حكم الإعدام أمام مرأى الجميع، وتقاعل الجمهور إيجابيا مع الحدث، حيث يمكن سماع صيحات الجمهور عند ظهور المجرمين لتنفيذ الحكم عليهم.بحسب صحيفة “ميرور” البريطانيّة

وهذه المرة الثالثة التي يتم فيها تنفيذ حكم الإعدام علنا منذ شهر يونيو الماضي. ووفقا للسلطات المحلية، فإن الهدف من ذلك إضفاء موقف سلبي لدى الشعب من الجريمة.