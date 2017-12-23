تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو يظهر الناقد الرياضي السعودي عبدالعزيز الدغيثر وهو يتحرش بمذيعة قناة “إم بي سي”.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تحرش الناقد الرياضي “الدغيثر”، بمذيعة برنامج “صدى الملاعب” بعبارات خارجة على الهواء مباشرة، ما دفعها ودفع مقدم البرنامج مصطفى الآغا للضحك.

وكان الدغيثر ضيفاً على برنامج “صدى الملاعب”، وبينما كانت تقف المذيعة لين أبو شعر تستعد لقراءة بعض الأخبار، اعترض الدغيثر وطلب بأن تقف في مكان يستطيع من خلاله أن يراها.

وظهر على المذيعة لين الإحراج من حديث الدغيثر وردت عليه بعبارات ترحيبية، ليفاجئها هو بوصلة غزل جعلت مقدم البرنامج مصطفى الآغا لا يتمالك نفسه من الضحك.