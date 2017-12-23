اتهمت احدى المغنيات المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بملامستها مرات عدة خلال سهرات في فندق ترامب الدولي في واشنطن نوفمبر الماضي، كما ذكر الموقع الإلكتروني الإخباري “بوليتيكو”.

وقالت “جوي فيلا” التي عبرت عن دعمها لترامب بارتدائها ثوبا كتب عليه “لنعد إلى أمريكا عظمتها” خلال توزيع حفلة جوائز غرامى السنة الحالية.

واضافت أنها عندما قالت لليواندوسكي الذي أقصي عن حملة ترامب فى يونيو 2016، أنها يمكن أن تتهمه بالتحرش الجنسي، رد “أفعلي ذلك، اعمل حاليا في القطاع الخاص” قبل أن يوجه لها ضربة جديدة.

وقالت “جوى فيلا” التي تنوي الترشح لانتخابات في فلوريدا أنها ترددت في كشف ذلك بسبب “سلطة ونفوذ” ليواندوسكي وعلاقاته الوثيقة بترامب.

وأوضحت أن الموجة الأخيرة من الاتهامات بالتحرش الجنسي والاعتداءات الجنسية في الولايات المتحدة تورط فيها رجال في قطاعات الترفيه والأعمال والإعلام والسياسة شجعتها.

وقال موقع “بوليتيكو” إن ليواندوسكي لم يرد على طلبه التعليق على الاتهامات.