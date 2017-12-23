تداول ناشطون بمواقع التواصل، مقطعا مصورا لعدد من جماهير الكويت وهي تهتف باسم قطر والأمير تميم، ردا على إساءات الجمهور السعودي في المباراة الافتتاحية بالأمس التي جمعت الكويت بالمنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج بنسخته الـ 23.

ويظهر المقطع المتداول الذي حاز على تفاعل واسع من قبل النشطاء، تجمع لجماهير الكويت بأحد الصالات وهي تهتف باسم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كويتيون يهتفون بـ اسم #تميم ردا على إساءات الجمهور السعودي بعد المباراة الافتتاحية التي جمعت المنتخبين الكويتي والسعودي لدورة #خليجي_23 ..

ويلومونا في حبكم يا أهل #الكويت 🇰🇼❤️😌 pic.twitter.com/7vzHQ4360k — ابتسام آل سعد (@Ebtesam777) December 22, 2017

وكان بعض مشجعي المنتخب السعودي في مباراة منتخبهم بالأمس مع منتخب الكويت باستاد جابر الدولي، قد وجه هتافات مسيئة لدولة قطر وأميرها الشيخ تيميم، حيث عملت كتائب الذباب الإلكتروني التابعة لسعود القحطاني على نشر الفتنة بين الشعبين وبث روح الكراهية منذ بدء الأزمة في يونيو الماضي.

وأعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس الجمعة من استاد جابر الأحمد الدولي في العاصمة الكويت، افتتاح دورة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23).

وألقى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كلمة الافتتاح في بداية حفل افتتاح هذه النسخة على استاد جابر الأحمد متمنيا التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة في هذه الدورة.

وانطلقت البطولة بمباراة منتخب الكويت أمام المنتخب السعودي، والتي انتهت بفوز السعودية بهدفين مقابل هدف.

وتضم المجموعة الثانية، التي تبدأ منافساتها اليوم /السبت/ منتخبات البحرين والعراق واليمن وقطر.

وتستضيف الكويت البطولة للمرة الرابعة في تاريخها حيث سبق لها استضافة فعاليات البطولة في نسخها الثالثة والعاشرة والسادسة عشر في أعوام 1974 و1990 و2003.

ويستحوذ المنتخب الكويتي (الأزرق) على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب البطولة برصيد عشرة ألقاب مقابل ثلاثة ألقاب لكل من السعودية والعراق وقطر ولقبين للإمارات ولقب واحد لعمان.