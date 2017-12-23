استطاعت الشرطة الباكستانية إنقاذ طفلة عمرها 10 سنوات بعدما باعتها والدتها إلى رجل عمره 50 عاماً للزواج منه، مقابل أن يسدد هذا الأخير دينها الذي بلغ 4543.6 دولاراً.

وفي التفاصيل، فقد عرض جيتمال ميهار 7216.34 ألف دولار على والدي باثاني مانغريو مقابل الزواج من ابنتهما.

إلا أن ضباط الشرطة اقتحموا منزل محمد ميهار يوم 19 كانون الأول قرابة الساعة 11 صباحاً، حيث يتم توقيع عقد الزواج واعتقلوا 11 شخصاً متورطاً في الصفقة ولكن العريس استطاع الهرب.

ونشير إلى أنّ محمد ميهار الذي كان من المفترض أن يتمم هذا الزواج كان قد قبض مبلغاً قدره 454 دولاراً من العريس و227 دولاراً من عائلة العروس.