شن شيخ الأزهر أحمد الطيب, هجوما على المتطاولين على المسجد الأقصى, منتقداً تشكيكهم حول أن المسجد الأقصى المذكور في القرآن ليس هو المسجد الأقصى الذي نعرفه في فلسطين، وإنما هو مسجد على طريق الطائف في أرض الحجاز”.

واعتبر، في حديثه الأسبوعي المذاع على الفضائية المصرية أن “من يردد مثل هذا الكلام، هو بوق من أبواق الصهاينة في الشرق، وجاهل ومروج للخرافات، وهو كلام لا يستند إلى دليل ولا إلى شبهة دليل”.

وكان الروائي المصري يوسف زيدان، خرج ليؤكد بعد إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مؤكدا أن مدينة القدس والمسجد الأقصى ليس لهما أي قدسية لدى المسلمين، مضيفا أن «المسجد الموجود في مدينة القدس المحتلة ليس هو المسجد الأقصى ذو القدسية الدينية الذي ذُكر في القرآن الكريم والذي أسرى الرسول إليه».

وأضاف: «المسجد الأقصى الحقيقي الذي ذكر في القرآن يوجد على طريق «الطائف، والمسجد الموجود في فلسطين لم يكن موجودا من الأساس في عهد الرسول محمد، وأن من بناه هو عبد الملك بن مروان في العصر الأموي