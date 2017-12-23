شن الكاتب السعودي المعروف جمال خاشقجي، هجوما عنيفا على رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بعد حديثه اليوم عن سيناء والإرهاب، مشيرا إلى أن هذه التصريحات لا تليق برئيس دولة.

وكان “السيسي” قد صرح في كلمة له اليوم، على هامش الاحتفال بافتتاح مجموعة من المشروعات بقناة السويس:”سيناء أرضنا والقوات المسلحة ستتعامل بمنتهى العنف لمواجهة الإرهاب، مضيفا “نموت جميعا ولا ان حد ياخذ شبر من أرضنا”

التصريحات التي علق عليها “خاشقجي” في تغريدة له بتويتر عبر حسابه الرسمي قائلا:”الدولة لا تتعامل بمنتهى العنف وانما بمنتهى القوة . البلطجي او الإرهابي يتعامل بمنتهى العنف”

وتابع مهاجما “السيسي”:”ثم ايه حكاية ” نموت ولا ان احد ياخد شبر “؟ لا يوجد احد يطالب بشبر من سيناء، يوجد تمرد وارهاب ولا يليق برئيس دولة ان يراهم مهددين لوحدة تراب وطنه.”

الدولة لا تتعامل بمنتهى العنف وانما بمنتهى القوة . البلطجي او الإرهابي يتعامل بمنتهى العنف .

ثم ايه حكاية " نموت ولا ان احد ياخد شبر "؟ لا يوجد احد يطالب بشبر من سيناء، يوجد تمرد وارهاب ولا يليق برئيس دولة ان يراهم مهددين لوحدة تراب وطنه. https://t.co/hxdAIONUW0 — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) December 23, 2017

وكان السيسي، قد صرح في كلمته اليوم مخاطبا المصريين: “أنا عارف إنكوا مش خايفين دنتوا تخوفوا الدنيا كلها، إحنا مستعدين كلنا نضحي من أول أنا».

وتابع «والله العظيم ولا حد يمسك يا مصر ولا يمس أرضك طول ما إحنا موجودين، والله ما حد يقدر يمس أرضها ولا شعبها، بس احنا نفضل مع بعض ودايما نبقى كتلة واحدة ونبقا واثقين في الله وفي أنفسنا وفي جهدنا، اللى هو جهد مخلص وأمين وشريف، وبكررها دايما كتير، وبقول في زمن عز فيه الشرف».

ويفتتح “السيسي” عدة مشاريع قومية، بمدن القناة بمحافظة بالإسماعيلية وبورسعيد، والتي تشمل الكوبرى العائم باسم الشهيد أحمد منسى، على قناة السويس، والذى يربط بين شطري محافظة الإسماعيلية غرب وشرق قناة السويس.