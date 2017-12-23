كشفت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية الشهيرة كلوي كارداشيان، عن بطنها المنتفخة جراء حملها في طفلها الأول من صديقها لاعب كرة السلة الأمريكي تريستان تومبسون.

وشاركت النجمة العالمية، التي تبلغ من العمر 33 عاما، متابعيها عبر حسابها في إنستغرام، صورة جريئة بالأبيض والأسود كشفت خلالها عن بطنها، واكتفت بارتداء حمالة صدر رياضية من كالفن كلاين، في حين أمسك بها صديقها من الخلف، وقام بوضع يده فوق بطنها.

وعلّقت “كلوي” على الصورة التي حصدت اكثر من 8 ملايين علامة إعجاب قائلة “حققت حلمي العظيم.. لدينا طفل.. كنت أنتظره طويلا، ولكن الله أكرمني به في الوقت المناسب.. كان عليّ أثق بقدرة الله، وأن أتحلى بالصبر.. وحتى الآن لا أصدق أن حبنا خلق حياة جديدة”.

يُذكر أنّ كلوي كارداشيان بدأت مواعدة لاعب كرة السلة تريستان تومبسون في أغسطس من العام الماضي.