ذكرت صحيفة “المنار” المقدسيّة، أنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اشترى أرضاً بمساحة مليوني متر مربع، ليبني اكبر قصر في الاستراحة قرب مدينة “نهاريا” الاسرائيلية، على شاطئ البحر الأبيض المتوسط شمالي غربي فلسطين المحتلة.

وبحسب الصحيفة فقد تم تسجيل الارض باسم شركة اميركية يملكها ولي العهد السعودي كي لا يقال ان المالك هو سعودي.

وسخرت الصحيفة من “ابن سلمان” قائلةً: “سيسكن محمد بن سلمان عزيزاً وصاحب شرف كبير وعزة نفس بين الاسرائيليين. ولن يشعر بالخيانة للعروبة وللشعب الفلسطيني ولا لدينه الاسلامي”.مضيفةً: “لم يعد ينقص محمد بن سلمان الا ان يضع القلصونة اليهودية على رأسه ويقوم بالتنقيب عن هيكل سليمان في القدس المحتلة”.

يشار إلى أنّ صحيفة “الغارديان” البريطانية نشرت قبل ايّام مقالا للكاتب “أوين جونز”، شنّ فيه هجوما شديدا على المملكة العربية السعودية، وخص بالذكر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويقول “جونز” إنه في الوقت الذي تتحدث فيه التقارير عن شراء الأمير محمد بن سلمان لقصر في فرنسا تبلغ قيمته 300 مليون دولار ولوحة “المسيح المخلص” بمبلغ 450 مليون دولار ويخت فاره بمبلغ 500 مليون دولار، يعاني أطفال اليمن من مجاعة مدمرة.