شن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي هجوما عنيفا على وزير الخارجية البحريني خالد بن احمد آل خليفة، وذلك على إثر هجوم الأخير على طهران واتهامها بأنها تعتاش على القضية الفلسطينية.

ونقلت وكالة “تسنيم” عن قاسمي قوله مساء السبت: “أنتم أحقر وأصغر من أن تتكلمون بشان إيران الشامخة وذات تاريخ وحضارة عريقة وماجدة”.

وأضاف قاسمي: “إيران بلد عريق ذات تاريخ وحضارة وثقافة وديمقراطية قل نظيرها، وهي من أكثر الدول استقلالية في المنطقة، وتشكل كابوسا لحكام البحرين الفاشلين وسائر الرجعيين الذين لا يجيدون سوى قمع غالبية الشعب وارتكاب الجرائم بحقهم وبدعم سائر الدول الأجنبية”.

وكان وزير الخارجية البحريني خالد أحمد، قد هاجم إيران عبر تدوينات له من حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “إيران شيء مستدام، أما الجمهورية الإسلامية فشيء مؤقت”.

ايران شيئ مستدام و الجمهورية الاسلامية شيئ مؤقت . — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) December 21, 2017

وأضاف الوزير البحريني: “قلوبنا مع فخامة الرئيس محمود عباس الذي يعلم أن الجمهورية الإسلامية (إيران)، لا تكن له أي تقدير وتعتاش على معاناة الشعب الفلسطيني لاستمرار بقاء حزب الله الإرهابي”.