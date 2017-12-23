أظهر فيديو تم تداوله على قطاع واسع على المواقع اعتقال أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي لطفل فلسطيني في باب العامود في القدس المحتلة بطريقة وحشية، بعد أن قام بملاحقته، وبعد الإمساك به قام بالاعتداء عليه بوضع يده بقوة على فمه وتعنيفه، وكان مرفوقا بجنود آخرين من جيش الاحتلال.

وقالت شبكة “قدس الإخبارية” إن الطفل يدعى إبراهيم غيث ويبلغ من العمر 11 عاما.

وأعاد لقطات اعتقال الطفل غيث مشهد اعتقال أكثر من 20 جنديا للطفل فوزي الجنيدي، 14 عاما، في مدينة الخليل وقيامهم بالاعتداء عليه وتعذيبه ثم عصب عينيه.

وقد انتشرت الصورة عالميا وتحولت إلى أيقونة ورمز آخر لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.