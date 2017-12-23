كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، أن صاروخ الحوثيين الباليستي الذي استهدف الرياض، الثلاثاء، ضرب قصر اليمامة الذي يضمّ مقر الملك وهو أحد أهم مقرات الدولة.

وقالت الخارجية الأمريكية على حسابها في “تويتر”: “السكرتير الصحفي: نرحب بإعلان السعودية عن هذه الأعمال الإنسانية في مواجهة هذا الصراع الكبير، وندين بأشد العبارا ت الهجوم الصاروخي الباليستي الحوثي الذي وقع في 19 ديسمبر (كانون الأول) على قصر اليمامة الملكي في الرياض، مقر المحكمة الملكية السعودية ومقر إقامة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”.

السكرتير الصحفي: نرحب بإعلان #السعودية عن هذه الأعمال الإنسانية في مواجهة هذا الصراع الكبير، وندين بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الباليستي الحوثي الذي وقع في 19 ديسمبر على قصر اليمامة الملكي في #الرياض، مقر المحكمة الملكية السعودية ومقر إقامة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) December 22, 2017

من جهته، قال حساب “العهد الجديد” المعروف على “تويتر”، إنّه “عندما يستهدف قصر اليمامة (مقر الملك وأحد أهم مقرات الدولة) بصاروخ عابر للحدود أطلقته مليشيا يفترض أن قوتها قد قوّضت بعد حرب لا تزال مستمرة منذ ثلاث سنوات، هذا يعني أن هذه الحرب مجرد عبث ونتيجتها الأبرز كانت تطور مليشيا الحوثي استخباراتيا وعسكريا”.

عندما يستهدف قصر اليمامة (مقر الملك وأحد أهم مقرات الدولة) بصاروخ عابر للحدود أطلقته مليشيا يفترض أن قوتها قد قوّضت بعد حرب لا تزال مستمرة منذ ثلاث سنوات، هذا يعني أن هذه الحرب مجرد عبث ونتيجتها الأبرز كانت تطور مليشيا الحوثي استخباراتيا وعسكريا. — العهد الجديد (@Ahdjadid) December 23, 2017

يذكر بأن الحوثيين أعلنوا إطلاق صاروخ باليستي باتجاه قصر اليمامة في الرياض، زاعمين أنهم أصابوه بدقة، فيما أعلن التحالف العربي اعتراضه دون وقوع أية خسائر بشرية.

وتداول مغردون سعوديون، مقاطع مصورة عقب اعتراض منظومة الباتريوت صاروخ الحوثيون، وظهر في السماء دخان كثيف جراء تفجيره.

وقالت وزارة الإعلام السعودية، عبر حسابها على “تويتر”، إن الصاروخ الذي أطلق من اليمن وتم اعتراضه فوق الرياض “ايراني حوثي”.

وهذا هو الصاروخ الثاني الذي يطلقه الحوثيون على العاصمة السعودية الرياض، خلال الشهرين الماضيين؛ حيث سبق أن استهدفت الجماعة مطار الملك خالد بن عبدالعزيز الدولي بصاروخ باليستي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.