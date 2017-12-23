قالت صحيفة (يديعوت احرونوت) العبرية: إن إسرائيل حوّلت إلى منظمي بطولة الشطرنج الدولية، التي ستفتتح في منتصف الاسبوع المقبل في السعودية، مقاييس ملابس لاعبتي الشطرنج الإسرائيليتين لكي يتم تجهيز (عباءات) لهما، كتلك التي ترتديها السيدات السعوديات.

وأكدت (يديعوت)، أنه من المقرر أن يصل سبعة لاعبي شطرنج إسرائيليين (امرأتان وخمسة رجال وأربعة مرافقين) من اتحاد الشطرنج إلى الرياض، مشيرة إلى أن الجانب السعودي، لم يصدر لحد اللحظة تأشيرات دخول للوفد الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أنه خلال اليومين الماضيين، زاد الضغط على السلطات السعودية لإصدار تأشيرات الدخول و”صنع التاريخ”، وفق زعمها، لافتة إلى أن رئيس اتحاد الشطرنج الدولي يحاول حل هذه المسألة.

وتابعت: في المقابل، كما علمنا، فقد أجرى نائب رئيس اتحاد الشطرنج الإسرائيلي محادثة مباشرة مع رئيس اتحاد الشطرنج السعودي، الذي قال: “أنا لا أكرهم.. أريد التوضيح أنه ليس لدي أي شيء ضدكم، لكنه يبدو أن الوقت لم يحن بعد لإدخال الإسرائيليين إلى السعودية”، وفق مزاعم (يديعوت).

وقال رئيس اتحاد الشطرنج الإسرائيلي تسفي باركاي: “نحن لا ننوي التخلي عن ذلك.. والسعودية حصلت على الحق في استضافة بطولة الشطرنج في السنوات الثلاث المقبلة”، مضيفًا: إذا قاطعونا فإن ردنا سيكون شديداً، وسنهتم بفرض عقوبات على السعودية، وفي هذه الأثناء نحن نجلس على الحقائب في الانتظار”.

وكان الإعلامي السعودي وليد الفراج، مقدم برنامج (أكشن يا دوري) على قناة (MBC) أكشن السعودية، قد آثار غضبًا واسعَا بين المغردين، بعد دعوته لضرورة قبول التطبيع مع إسرائيل، حيث فسر البعض تصريحات الفراج الملمحة لقضية التطبيع، على أنها تمهيد لمشاركة الفريق الإسرائيلي في بطولة الشطرنج المقرر عقدها في الرياض.