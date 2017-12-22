ردت المطربة الإماراتية المعروفة “”، على تغريدة للإعلامي السعودي الرياضي استفز فيها الكويتيين، بعد تغلّب منتخب على بهدفين مقابلَ هدف في المباراة الافتتاحية لبطولة “كأس ” بدورته الـ 23 التي تستضيفها .

 

ودون “القوس” في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن) معلقا على فوز على نطيره الكويتي: “هزمناهم.. بفريق يلعب لاول مرة وديا او رسميا هزمناهم وسط جماهيرهم مبروك للاخضر هاردلك للاشقاء الكويتيين هاردلك كابتن جمال مبارك”.

وردّت الفنانة الإماراتية على تغريدة الإعلامي السعودي التي اعتبرتها “مثيرة للفتنة” بتغريدةٍ قالت فيها:”#هزمناهم كلمه تشعل الفتنه ياليت ان استبدلتها #بهاردلك ومبروك للمنتخب #السعودي وفالكم البرق وكأس العالم ان شاء الله ولكم مني أغنيه للمنتخب السعودي وهارد لك للكويت #الكويت_السعوديه”.

واستهل المنتخب السعودي لكرة القدم مسيرته في النسخة الثالثة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي () بفوز ثمين 2 / 1 على نظيره الكويتي الجمعة في المباراة الافتتاحية للبطولة ضمن فعاليات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى في الدور الأول للبطولة.

 

ورغم مشاركة المنتخب السعودي (الأخضر) بفريق يتكون معظمه من نجوم الصف الثاني واللاعبين الشبان، انتزع الفريق فوزا ثمينا على أصحاب الأرض ليتصدر المجموعة مبكرا انتظارا لنتيجة المباراة الأخرى بهذه الجولة والتي تجمع بين المنتخبين الإماراتي والعماني في وقت لاحق اليوم.

 