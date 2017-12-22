ردت المطربة الإماراتية المعروفة “أحلام”، على تغريدة للإعلامي السعودي الرياضي بتال القوس استفز فيها الكويتيين، بعد تغلّب منتخب السعودية على المنتخب الكويتي بهدفين مقابلَ هدف في المباراة الافتتاحية لبطولة “كأس الخليج” بدورته الـ 23 التي تستضيفها الكويت .

ودون “القوس” في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن) معلقا على فوز المنتخب السعودي على نطيره الكويتي: “هزمناهم.. بفريق يلعب لاول مرة وديا او رسميا هزمناهم وسط جماهيرهم مبروك للاخضر هاردلك للاشقاء الكويتيين هاردلك كابتن جمال مبارك”.

هزمناهم..

بفريق يلعب لاول مرة وديا او رسميا

هزمناهم وسط جماهيرهم

مبروك للاخضر هاردلك للاشقاء الكويتيين

هاردلك كابتن جمال مبارك — بتال القوس (@battalalgoos) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

وردّت الفنانة الإماراتية على تغريدة الإعلامي السعودي التي اعتبرتها “مثيرة للفتنة” بتغريدةٍ قالت فيها:”#هزمناهم كلمه تشعل الفتنه ياليت ان استبدلتها #بهاردلك ومبروك للمنتخب #السعودي وفالكم البرق وكأس العالم ان شاء الله ولكم مني أغنيه للمنتخب السعودي وهارد لك للكويت #الكويت_السعوديه”.

#هزمناهم كلمه تشعل الفتنه ياليت ان استبدلتها #بهاردلك 🙏🏻ومبروك للمنتخب #السعودي وفالكم البرق وكأس العالم ان شاء الله ولكم مني أغنيه للمنتخب السعودي وهارد لك للكويت #الكويت_السعوديه 💚💚💚💚💙💙💙💙🌹 — Ahlam – احلام 👸🏻 (@AhlamAlShamsi) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

واستهل المنتخب السعودي لكرة القدم مسيرته في النسخة الثالثة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 23) بفوز ثمين 2 / 1 على نظيره الكويتي الجمعة في المباراة الافتتاحية للبطولة ضمن فعاليات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى في الدور الأول للبطولة.

ورغم مشاركة المنتخب السعودي (الأخضر) بفريق يتكون معظمه من نجوم الصف الثاني واللاعبين الشبان، انتزع الفريق فوزا ثمينا على أصحاب الأرض ليتصدر المجموعة مبكرا انتظارا لنتيجة المباراة الأخرى بهذه الجولة والتي تجمع بين المنتخبين الإماراتي والعماني في وقت لاحق اليوم.