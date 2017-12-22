نفى القطري ناصر الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الأنباء التي ترددت حول انتقال مهاجمه الكروي البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وفي تصريح صحفي، اليوم الجمعة، ردًا على سؤال حول إمكانية انتقال نيمار لسان جيرمان، قال الخليفي “انتقال نيمار للريال مستحيل”.

وكانت وسائل الاعلام الإسبانية أشارت إلى رغبة ريال مدريد في التعاقد مع نيمار لخلافة البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف الفريق وصاحب الـ 32 عامًا.

وانتقل نيمار إلى صفوف سان جيرمان في صفقة هي الأغلى من نوعها في عالم الساحرة المستديرة بقيمة 222 مليون يورو قادمًا من برشلونة الإسباني.

ورفض نيمار الانضمام لريال مدريد حينما كان لاعبًا في سانتوس البرازيلي مفضلًا ارتداء قميص برشلونة.