انهالت التعليقات اللاذعة والساخرة من آلاف النشطاء، على ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، بعد تغريدة أساء فيها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خلفية السجال الأخير الذي بدأه وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد.

وفي وقت سابق، أعاد وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، نشر تغريدة مسيئة لأردوغان، وادّعى ارتكاب فخر الدين باشا، (القائد العسكري التركي الذي دافع عن المدينة المنورة أثناء الحرب العالمية الأولى)، جرائم ضدّ السكان المحليين.

وبأوامر من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد للكتاب والمغردين المحسوبين على النظام، خرج “خلفان” هو الآخر ليهاجم “أردوغان” بسبب رده المفحم على افتراءات وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد.

ودون “خلفان” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) مهاجما الرئيس التركي ما نصه: “الشئ الذي يميز اردوغان عن بقية القادة..انه كذاب بإمتياز.”

وفتح نائب رئيس شرطة دبي النار على نفسه بهذه التغريدة، التي تسببت في هجوم غير مسبوق عليه من قبل النشطاء الذين أمطروه بالتعليقات الساخرة واللاذعة.

What do you know about Truth. This is picture of the Truth. Al Quds is the Capital of the Filistin and Recep Tayyip Erdoğan is the Leader of the Müslim World. This is the Truth pic.twitter.com/YcrhYPtNbf

— Murat AKIN (@MuratAKIN45) ٢١ ديسمبر، ٢٠١٧