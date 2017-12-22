تداول ناشطون بمواقع التواصل، صورا لرجل يشبه بدرجة كبيرة عالم الفيزياء الألماني الشهير “ألبرت أينشتاين” بمدرجات استاد “جابر” الدولي بالكويت أثناء حفل افتتاح بطولة كأس الخليج بنسختها الـ 23.

وتظهر الصور المتداولة شبيه أينشتاين، ممسكًا علمي الكويت والسعودية قبل انطلاق مباراة الافتتاح.

مغردون يتداولون صورة لشبيه العالم الفيزيائي “البرت آينشتاين” في افتتاح بطولة #خليجي23 في ستاد جابر الدولي.#خليجي_للأبد#الكويت_السعوديه pic.twitter.com/SEqXD1zpzV — صحيفة الساحة (@alsaha_) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

ولاقت صورة شبيه العالم الفزيائي تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء بتويتر.

ألبرت آينشتاين متواجد بين مدرجات #الكويت_السعودية ، الظاهر صنع آلة الزمن ورجع من الماضي 😅 “الحياد يعني التعصب لمنتخب بلادك” pic.twitter.com/LlvljIHqqC — سامي (@sami_8_moh) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

وافتتحت بطولة كأس الخليج “خليجي 23” مساء الجمعة بمواجهة المستضيف الكويت، المنتخب السعودي على إستاد جابر الأحمد الدولي.

وألبرت أينشتاين هو عالم فيزياء ألماني المولد، سويسري وأمريكي الجنسية، وهو يشتهر بأبي النسبية كونه واضع النظرية النسبية الخاصة والنظرية النسبية العامة الشهيرتين اللتان كانت اللبنة الأولى للفيزياء النظرية الحديثة.

وحاز في عام 1921 على جائزة نوبل في الفيزياء عن ورقة بحثية عن التأثير “الكهروضوئي” ضمن ثلاثمائة ورقة علمية أخرى له في تكافؤ المادة والطاقة وميكانيكا الكم وغيرها، وأدت استنتاجاته المبرهنة إلى تفسير العديد من الظواهر العلمية التي فشلت الفيزياء الكلاسيكية في إثباتها.