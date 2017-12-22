تداول ناشطون بمواقع التواصل، صورا لرجل يشبه بدرجة كبيرة عالم الفيزياء الألماني الشهير “” بمدرجات استاد “جابر” الدولي بالكويت أثناء حفل افتتاح بطولة كأس بنسختها الـ 23.

 

وتظهر الصور المتداولة شبيه أينشتاين، ممسكًا علمي والسعودية قبل انطلاق مباراة الافتتاح.

ولاقت صورة شبيه العالم الفزيائي تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء بتويتر.

وافتتحت بطولة كأس الخليج “” مساء الجمعة بمواجهة المستضيف الكويت، المنتخب السعودي على إستاد جابر الأحمد الدولي.

 

وألبرت أينشتاين هو عالم فيزياء ألماني المولد، سويسري وأمريكي الجنسية، وهو يشتهر بأبي النسبية كونه واضع النظرية النسبية الخاصة والنظرية النسبية العامة الشهيرتين اللتان كانت اللبنة الأولى للفيزياء النظرية الحديثة.

 

وحاز في عام 1921 على جائزة نوبل في الفيزياء عن ورقة بحثية عن التأثير “الكهروضوئي” ضمن ثلاثمائة ورقة علمية أخرى له في تكافؤ المادة والطاقة وميكانيكا الكم وغيرها، وأدت استنتاجاته المبرهنة إلى تفسير العديد من الظواهر العلمية التي فشلت الفيزياء الكلاسيكية في إثباتها.