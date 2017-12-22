سعودي يدعى أن عبدالله بن زايد يعود نسبه للرسول

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا لسعودي بالمدينة المنورة، ادعى أن وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد يعود نسبه للرسول صلى الله عليه وسلم!.

عبد الله بن زايد من نسب الرسول جاكم الجديد pic.twitter.com/CPhD6siuku — Ahmed (@classsssic_) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

وفي وقت سابق، أعاد وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، نشر تغريدة مسيئة لأردوغان، وادّعى ارتكاب فخر الدين باشا، (القائد العسكري التركي الذي دافع عن المدينة المنورة أثناء الحرب العالمية الأولى)، جرائم ضدّ السكان المحليين.

وأثار المقطع الذي نشره المواطن السعودي عبر هاشتاج “#كلنا_عبدالله_بن_زايد”، الذي دشنه الذباب الإلكتروني بأوامر من سعود القحطاني (دليم) للإساءة لتركيا والتغطية على الرد المفحم لـ أردوغان على تصريحات “ابن زايد”، سخرية واسعة بين النشطاء.

🛑 خذو الجديد عبد الله بن زايد من نسب الرسول

من ياس .. بأس 🤣

شوي ويقول من بني تميم 🤣#الكويت_السعوديه pic.twitter.com/PwPQ5L6tPt — دكتور راجو 🇶🇦 (@fr_qtr) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

#بانتحر#باشق_ثوبي#بشنق_نفسي_بوزااار_ضاحي_خلفان عيل عبود بن زايد طلع من نسب الرسول

صلى الله عليه وسلم

الا..قول من كفار قريش 😂😂

من يهود بني قريظه 😂😂

من بني قينقاع عبدة الاوثان 😂😂

من القرامطه اللي سرقوا الحجر الاسود 😂😂 pic.twitter.com/N0mmuAZ0J9 — بوغانم (@hassanalishaq73) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

لا حول ولا قوة الا بالله 😂😂😂الحالة جدا جدا متاخره 😂😂لازم دكتور نفسي😂 — الدوحة (@YadIQYgUzOW1LpI) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

وانهالت التعليقات الساخرة على رأس المغرد “الجاهل” بحسب وصف النشطاء، الذين ساقوا له الأدلة التي فضحت ادعاءاته وكذبه.

اول شي هاذي ثور وبهيمه ومايدري ش الطبخه بني ياس حلف بين قبايل الامارات وشدخل النسب فالموظوع والحلف الي هم المناصير والرميثات والمكتوم والفلاسي والمزاريع والفلاحي والهاملي والقبيسي والمهيري والسويدي .. .. الخ 🙈 — ™ SAIF _ QTR 🇶🇦 (@Tm80493) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

من كذبه ضيع

ايامها كان الشريف حسين وعبدالله ولده توه شاب صغير لاكان شريف ولاشي

وكانوا يتبعو بريطانيا ضد الدوله العثمانيه ولذلك يوم انحاشو من الحجاز خذتهم بريطانيا للاردن — khalid-QATAR🇶🇦 (@wafiawwad) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

حسبي الله ونعم الوكيل ما خلوا حد ما وصلو نسبه للرسول .. اوسخ واقذر خلق الله انتسبوا للرسول زوراً وبهتاناً — ✿سليل✿المجد✿ (@QTR__4G) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

هههههههههه عاااادي ليش تنتحر لو تشوف الحوثيين كيف يوزعوا شجرة النسب لآل البيت بمزاجهم، عاد عبود زايد شكله أخذ شجرة النسب من الخميني دايركت — Salsabeel🌺 سلسبيل (@Salsabeel201) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

كذبت يامطبل اصل النهيان من بلاد فارس — قطر 🇴🇲🇶🇦🇰🇼 (@abotaleb1110) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

نعم صحيح و ابو لهب زار #دبي مول و شرب #كابتشينوا إماراتي و سيتم نشر الصور قريبا و اذا كنت تجهل بالتاريخ فإن #دبي_قبل_الميلاد كانت موجودة و مزدهرة و سكنها العديد من الديناصورات و تجنسوا و من ثم هاجروا 😂😂😂 — nidal taher (@Nedal_1969) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

وبعد الإحراج الكبير الذي سببه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالرد المفحم على افتراءات لوزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد أساء فيها للدولة العثمانية وأردوغان، حاول سعود القحطاني مستشار “ابن سلمان” حفظ ماء وجه الوزير الإماراتي والتشويش على إهانة أردوغان له عبر هاشتاغ مضاد بتويتر.

وكان وزير الخارجية الإماراتي أعاد نشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تعود لحساب باسم علي العراقي وهو طبيب أسنان عراقي يعيش في ألمانيا.

وادعى “العراقي” في تغريدته أن الأمير فخر الدين باشا في عام 1916م قام بسرقة أموال أهل المدينة وخطفهم وترحيلهم إلى الشام وإسطنبول برحلة سُميت (سفر برلك) وزعم سرقة الأتراك لأغلب مخطوطات المكتبة المحمودية بالمدينة وإرسالها إلى تركيا.

وبأوامر من رئيس الذباب الإلكتروني سعود القحطاني (دليم) انطلقت كتائب الإمارات والسعودية بتويتر للتغريد بكثافة عبر هاشتاغ “#كلنا_عبدالله_بن_زايد” في محاولة للتغطية على الإحراج الكبير الذي تعرض له النظام الإماراتي.