تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا لسعودي بالمدينة المنورة، ادعى أن وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد يعود نسبه للرسول صلى الله عليه وسلم!.
عبد الله بن زايد من نسب الرسول جاكم الجديد pic.twitter.com/CPhD6siuku
— Ahmed (@classsssic_) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧
وفي وقت سابق، أعاد وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، نشر تغريدة مسيئة لأردوغان، وادّعى ارتكاب فخر الدين باشا، (القائد العسكري التركي الذي دافع عن المدينة المنورة أثناء الحرب العالمية الأولى)، جرائم ضدّ السكان المحليين.
وأثار المقطع الذي نشره المواطن السعودي عبر هاشتاج “#كلنا_عبدالله_بن_زايد”، الذي دشنه الذباب الإلكتروني بأوامر من سعود القحطاني (دليم) للإساءة لتركيا والتغطية على الرد المفحم لـ أردوغان على تصريحات “ابن زايد”، سخرية واسعة بين النشطاء.
🛑 خذو الجديد
عبد الله بن زايد من نسب الرسول
من ياس .. بأس 🤣
شوي ويقول من بني تميم 🤣#الكويت_السعوديه pic.twitter.com/PwPQ5L6tPt
— دكتور راجو 🇶🇦 (@fr_qtr) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧
#بانتحر#باشق_ثوبي#بشنق_نفسي_بوزااار_ضاحي_خلفان
عيل عبود بن زايد طلع من نسب الرسول
صلى الله عليه وسلم
الا..قول من كفار قريش 😂😂
من يهود بني قريظه 😂😂
من بني قينقاع عبدة الاوثان 😂😂
من القرامطه اللي سرقوا الحجر الاسود 😂😂 pic.twitter.com/N0mmuAZ0J9
— بوغانم (@hassanalishaq73) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧
لا حول ولا قوة الا بالله 😂😂😂الحالة جدا جدا متاخره 😂😂لازم دكتور نفسي😂
— الدوحة (@YadIQYgUzOW1LpI) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧
وانهالت التعليقات الساخرة على رأس المغرد “الجاهل” بحسب وصف النشطاء، الذين ساقوا له الأدلة التي فضحت ادعاءاته وكذبه.
اول شي هاذي ثور وبهيمه ومايدري ش الطبخه بني ياس حلف بين قبايل الامارات وشدخل النسب فالموظوع والحلف الي هم المناصير والرميثات والمكتوم والفلاسي والمزاريع والفلاحي والهاملي والقبيسي والمهيري والسويدي .. .. الخ 🙈
— ™ SAIF _ QTR 🇶🇦 (@Tm80493) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧
من كذبه ضيع
ايامها كان الشريف حسين وعبدالله ولده توه شاب صغير لاكان شريف ولاشي
وكانوا يتبعو بريطانيا ضد الدوله العثمانيه ولذلك يوم انحاشو من الحجاز خذتهم بريطانيا للاردن
— khalid-QATAR🇶🇦 (@wafiawwad) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧
حسبي الله ونعم الوكيل ما خلوا حد ما وصلو نسبه للرسول .. اوسخ واقذر خلق الله انتسبوا للرسول زوراً وبهتاناً
— ✿سليل✿المجد✿ (@QTR__4G) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧
هههههههههه عاااادي ليش تنتحر لو تشوف الحوثيين كيف يوزعوا شجرة النسب لآل البيت بمزاجهم، عاد عبود زايد شكله أخذ شجرة النسب من الخميني دايركت
— Salsabeel🌺 سلسبيل (@Salsabeel201) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧
كذبت يامطبل اصل النهيان من بلاد فارس
— قطر 🇴🇲🇶🇦🇰🇼 (@abotaleb1110) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧
نعم صحيح و ابو لهب زار #دبي مول و شرب #كابتشينوا إماراتي
و سيتم نشر الصور قريبا
و اذا كنت تجهل بالتاريخ فإن #دبي_قبل_الميلاد كانت موجودة و مزدهرة و سكنها العديد من الديناصورات و تجنسوا و من ثم هاجروا
😂😂😂
— nidal taher (@Nedal_1969) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧
وبعد الإحراج الكبير الذي سببه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالرد المفحم على افتراءات لوزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد أساء فيها للدولة العثمانية وأردوغان، حاول سعود القحطاني مستشار “ابن سلمان” حفظ ماء وجه الوزير الإماراتي والتشويش على إهانة أردوغان له عبر هاشتاغ مضاد بتويتر.
وكان وزير الخارجية الإماراتي أعاد نشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تعود لحساب باسم علي العراقي وهو طبيب أسنان عراقي يعيش في ألمانيا.
وادعى “العراقي” في تغريدته أن الأمير فخر الدين باشا في عام 1916م قام بسرقة أموال أهل المدينة وخطفهم وترحيلهم إلى الشام وإسطنبول برحلة سُميت (سفر برلك) وزعم سرقة الأتراك لأغلب مخطوطات المكتبة المحمودية بالمدينة وإرسالها إلى تركيا.
وبأوامر من رئيس الذباب الإلكتروني سعود القحطاني (دليم) انطلقت كتائب الإمارات والسعودية بتويتر للتغريد بكثافة عبر هاشتاغ “#كلنا_عبدالله_بن_زايد” في محاولة للتغطية على الإحراج الكبير الذي تعرض له النظام الإماراتي.
8 تعليقات علي ““شاهد” سعودي يدّعي أن “عبدالله بن زايد” يعود نسبه للرسول.. ونشطاء يفضحون جهله!”
هذا القرد بن زايد يعود نسبه الي الرسول خسئت والله إنك ماتعرف الكبسة من الدجاج
اللي يختشوا ماتوا
فشرت ياكلب القرصان الاحمر مافيش ادني تشابه ياقرد الجبلاية شوف شكلك قبحك الله الرسول محمد صلي الله عليه وسلم ابيض البشرة مشرئب بحمرة ويشع النور من وجهه انت يا لطيف شكلك ابن الشيطان الرجيم والعياذ بالله يا مجرم ياقاتل المسلمين يمكن غلطت قصدك بتقرب لابو لهب او ابا جهل لانهم اعمام الرسول قبحك الله كفاية افتراء علي الرسول ياكلاب الصهاينة لانه برئ منكم ومن جرائمكم يخرب بيتكم فكرتوا بغطرستكم يا ال صهيون وال زايد القرد وبفلوسكم تشتروا نسب واصل وحسب فشرتوا وتحيا فلسطين حرة عربية ابية واللعنة علي الصهاينة والصهاينة العرب
يخرب بيتك يا عبد الله زايد الغباء بشع من عيونك ياكلب بني قريظة وبني قينقاع انت والدب الداشر بن سلمان نفس الفصيلة الحيوانية سيدنا محمد الف صلاة وسلام عليه لن ينظر اليكم يوم القيامة لانكم لستم اصلا مسلمين ولستم من امة محمد جهنم وبئس المصير مع فرعون وابا لهب وابا جهل والسيسي وبشار الجحش وابوه عيلة الجحش النصيريين واعملوا حفلة شوي باربيكيو مع الشيطان واتباعه من بني صهيون نتن ياهو وشلته اللي غواكم لقتل المسلمين والافتراء علي اهل فلسطين
غض الطرف فانت من كليب
لا كعبا بلغت ولا كلابا
يا بغل …..النبي محمدصلى الله عليه وسلم ومن ينتسب اليه والأقربون الأقربون…والأبعدون الأبعدون..الى زماننا هذا….أشكالهم.ومناظرهم.وطلعاتهم..جميلة .ومهذب.وتدخل السرور على من يصطبح عليها أو يراها…لكن هذا القرد زبالة زايد تشمئز منه القرود نفسها وتتعوذ منها كل الأجناس البشرية والحيوانية….الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومن يتبعه أو يصله في الرحم والنسب كالملائكة الأطهار الأخيار الأنوار…وهذا الكائن زبالة زايد شرير ..بلطجي..منظره قرداتي ..تتعوذ منه العين وتشمئز منه كل النفوس
لقد زاد الفاسدين واحد مخدر بيتكلم شيطان الانس
انت المفلس يا حسن الزهراني يا صهيوني من اتباع ال سلول مملكتكم الي الهلاك استغفروا ربكم الله الواحد الاحد القهار وحرروا بلادكم من رجس الصهاينة وحرروا الكعبة من صهاينة بنو خيبر في دولة بالعالم تسمي بعيلة مؤسسها يا شدة غباء العربان