السجن سنة وغرامة مالية لكل فتاة تظهر جزءاً من جسدها على مواقع التواصل بالكويت

كشف المحامية الكويتية مريم المؤمن، بأن القضاء الكويتي أصدر أحكاما بالسجن عام وغرامة 1000 دينار على فتيات عرضن أجزاء من أجسادهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت “المؤمن” في مقطع فيديو رصدته “وطن”، إنها سبق ورفعت قضايا على بعض البنات المتواجدات على مواقع التواصل الاجتماعي قمن بنشر فيديوهات تحوي مخالفات للأداب العامة، مشيرة إلى انها أوقفت القضايا حتى تعرف رأي المحكمة في مثل هذه الفيديوهات.

وأكدت “المؤمن” بأنها حصلت على أحكام حول هذا الامر، مشيرة إلى أن المحكمة عاقبت بعض المتهمات بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة قدرها 1000 دينار كويتي.