قال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيلجدار أوغلو، إنه يجب قطع العلاقات مع دولة الإمارات، وسحب السفير التركي لديها، حتى يعتذر وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان.

وأضاف كيلجدار أوغلو، في تصريحات للصحفيين، أنه يقترح على حكومة بلاده قطع العلاقات مع الإمارات ردا على وصف بن زايد لفخر الدين باشا “باللص”.

وكانت الخارجية التركية، استدعت، يوم الخميس، القائم بأعمال السفير الإماراتي، لدى العاصمة أنقرة، وذلك على خلفية الإساءة لفخر الدين باشا.

ويذكر أنه في وقت سابق رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة على وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، بسبب ما أعاد نشره على “تويتر” حول ارتكاب العثمانيين جرائم في المدينة المنورة عام 1916 قائلا: “عليك أن تعرف حدودك”.

وقال أردوغان في كلمة له بأنقرة: “حين كان جدنا فخر الدين باشا يدافع عن المدينة المنورة، أين كان جدك أنت أيها البائس الذي يقذفنا بالبهتان؟”.