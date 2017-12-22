فيما يمكن اعتباره اختراقاً أمنياً خطيراً، نشرت وكالة أعماق، التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”، مقطع فيديو مصور يرصد لحظة استهداف طائرة وزيري الدفاع والداخلية المصريين يوم الثلاثاء الماضي.

ووفقا للفيديو المنشور، فقد تم استهداف الطائرة التي حطت بالوزيرين المصريين بمطار العريش الواقع في شبه جزيرة سيناء بشكل مباشر عن طريق صاروخ موجه.

وكان التنظيم قد أعلن يوم الأربعاء مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف المطار أثناء تفقد وزيري الدفاع والداخلية للأوضاع الأمنية في مدينة العريش.