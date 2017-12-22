أشاد الأكاديمي العماني والعميد السابق بجامعة السلطان قابوس، حيدر اللواتي، بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لإصراره على إقامة واستضافة بطولة كأس الخليج بنسختها الـ 23، رغم الخلافات والأزمة التي يشهدها الخليج من يونيو الماضي.

وقال “اللواتي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) مشيدا بأمير الكويت ما نصه “محض اقامة #خليجي_23 في اجواء خلافات ساخنة يؤكد ان الخليج محظوظ بوجود حاكم مخضرم في حكمة امير #الكويت وحنكته، بحق مدرسة في السياسة والدبلوماسية!”.

محض اقامة #خليجي_23 في اجواء خلافات ساخنة يؤكد ان الخليج محظوظ بوجود حاكم مخضرم في حكمة امير #الكويت وحنكته، بحق مدرسة في السياسة والدبلوماسية! — د. حيدر اللواتي (@DrAl_Lawati) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

وافتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الجمعة، فعاليات النسخة الثالثة والعشرين من كأس الخليج العربي لكرة القدم، والتي تستضيفها الكويت إلى غاية الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل.

وألقى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كلمة الافتتاح في بداية حفل افتتاح هذه النسخة على ملعب “جابر الأحمد”، متمنيا التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة في هذه الدورة.

وتضمن حفل الافتتاح عددا من الفقرات الفنية وعروضا اعتمدت على الإضاءة والألعاب النارية وأشعة الليزر، ليخرج الحفل بشكل رائع أبهر الحضور.

وتستضيف الكويت البطولة للمرة الرابعة في تاريخها، حيث سبق لها استضافة فعالياتها في نسخها الثالثة والعاشرة والسادسة عشرة في أعوام 1974 و1990 و2003.

ويستحوذ المنتخب الكويتي (الأزرق) على الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب البطولة برصيد عشرة ألقاب، مقابل ثلاثة ألقاب لكل من السعودية والعراق وقطر ولقبين للإمارات ولقب واحد لعُمان.