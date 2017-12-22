أثارت هتافات وصيحات استهجان أطلقها الجمهور الكويتي، اليوم ضد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أثناء ذكر اسمه بحفل افتتاح بطولة كأس الخليج بنسختها الـ 23، استياء منظمي الحفل والقيادة السياسية.

الوزير الرضوان ، اثناء ترحيبه بصاحب السمو وولي العهد ، ذكر مرزوق الغانم أيضا بصفته رئيس مجلس الامه ، اصدر الجمهور أصوات انزعاج واحتجاج.

اي احساس واستحياء مات في هذا الرجل

.#خليجي23 — عبدالرحمن الهاملي (@Alhamly_q8) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

رسالة سقوط شعبي مدوية لـ رئيس مجلس الأمة الكويتي #مرزوق_الغانم ( بووو ) في #خليجي23 — نـصـار الـزيــد (@NassarAlzaid) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

#خليجي23#الكويت_السعودية . مرزوق الغانم بكرة يسوي مؤتمر صحفي ويقول ” الجمهور الحاضر كان موجّه واسطبلاوية ” 😂🤣😂😂 — عد الروى (@M_m7lkm) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

وتداول ناشطون بتويتر مقاطع مصورة، تظهر هتافات حادة من الجمهور أثناء ترحيب مقدم الحفل بالضيوف وخاصة عندما ذكر اسم مرزوق الغانم، لتتعالى الصيحات والهتافات المناوئة، ما تسبب في غضب المنظمين.

المحبة من الله يابوعلي

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ورد فعل الجمهور عندما ذكر اسم #مرزرق_الغانم خير دليل علو عدم رضا أغلبية من الشعب عليه. / مرزوق_هووو

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#خليجي23 #إستاد_جابر #الكويت_السعودية pic.twitter.com/5viV0pe3J1 — عوض الخليفة 🇰🇼 (@3wath) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

ارفع ع الصوت وشوف رأي الشعب الكويتي بـ المدعو مرزوق علي الغانم#خليجي23 pic.twitter.com/IJM3NZmm6F — الرمز/بوغلا القويعان (@s3d_aljbly) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

وأبدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج بنسختها الـ 23 “خليجي 23” استياءها من بعض الجماهير الموجودة في استاد جابر الأحمد الدولي، بعد هتافهم ضد بعض المسؤولين في الدولة.

وقال حساب برنامج المجلس الكويتي على “تويتر”، إن هناك استياء واسعًا من ترديد الجماهير لعبارات غير لائقة أثناء ذكر اسم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمام القيادة السياسية وضيوف الكويت.

استياء واسع من منظمي حفل الافتتاح لـ #خليجي٢٣ من ترديد الجماهير لعبارات غير لائقة اثناء ذكر اسم رئيس مجلس الأمة امام القيادة السياسية وضيوف الكويت. pic.twitter.com/BONxl3loQR — المجلس 🇰🇼 (@Almajlliss) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

ويشهد حفل افتتاح خليجي 23 وجود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو، بخلاف مسؤولي البلدان الخليجية المشاركة.

يشار إلى أن بطولة خليجي 23 كان من المقرر أن تقام في الكويت، لكن مع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بتجميد النشاط الكروي في الكويت في أكتوبر 2015، تقرر نقل البطولة إلى قطر، لكن بعد قرار الفيفا رفع التجميد الكروي عن الكويت تقرر إعادة البطولة إلى الكويت.