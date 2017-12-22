أثارت هتافات وصيحات استهجان أطلقها ، اليوم ضد رئيس مجلس الأمة أثناء ذكر اسمه بحفل افتتاح بطولة كأس بنسختها الـ 23، استياء منظمي الحفل والقيادة السياسية.

وتداول ناشطون بتويتر مقاطع مصورة، تظهر هتافات حادة من الجمهور أثناء ترحيب مقدم الحفل بالضيوف وخاصة عندما ذكر اسم مرزوق الغانم، لتتعالى الصيحات والهتافات المناوئة، ما تسبب في غضب المنظمين.

وأبدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج بنسختها الـ 23 “” استياءها من بعض الجماهير الموجودة في الدولي، بعد هتافهم ضد بعض المسؤولين في الدولة.

 

وقال حساب برنامج المجلس الكويتي على “تويتر”، إن هناك استياء واسعًا من ترديد الجماهير لعبارات غير لائقة أثناء ذكر اسم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمام القيادة السياسية وضيوف .

ويشهد حفل افتتاح خليجي 23 وجود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو، بخلاف مسؤولي البلدان الخليجية المشاركة.

 

يشار إلى أن بطولة خليجي 23 كان من المقرر أن تقام في الكويت، لكن مع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بتجميد النشاط الكروي في الكويت في أكتوبر 2015، تقرر نقل البطولة إلى ، لكن بعد قرار الفيفا رفع التجميد الكروي عن الكويت تقرر إعادة البطولة إلى الكويت.