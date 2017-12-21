تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة للشاعر السعودي عقب الإفراج عنه من قبل ولي العهد بعد مناشدة نجله “نايف” بالإفراج عنه.

 

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر “ابن نحيت” في حالة مزرية تعكس ظروف الاعتقال الصعبة التي عانى منها، حيث ظهر وقد فقد نسبة كبيرة جدا من وزنه.

 

وكان ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر قرارا بإطلاق سراح الشاعر زياد بن نحيت استثناءً وحفظ قضيته والاكتفاء بفترة إيقافه بعد الفيديو المتداول لنجله يناشده فيه بإطلاق سراحه.

 

وكان “نايف” ابن الشاعر زياد قد بث مقطع فيديو يلقي فيه قصيدة ناشد خلالها “ابن سلمان” بالإفراج عن والده.

 

ووفقا لما ورد في القصيدة فقد خاطب “نايف” باعتباره ملكا، مذكرا إياه يوم جاء به والده إليه ليبايعه.

 

وكان “أبن سلمان” قد أمر قوات الأمن بالقبض على الشاعر زياد بن نحيت, بعد يوم واحد على الحملة التي طالت “20” داعية سعوديا في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أبرزهم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري, بسبب موقفه من الحصار الذي تفرضه المملكة على وكذلك الحملة التي شنتها ضد أهل العوامية زاعمة انه يدعم “ ويؤيد الارهابيين”.!!.

 

وكان الشاعر زياد بن نحيت، هو احد الشعراء الذين هاجموا الاعلام السعودي، عقب قطع العلاقات مع قطر، الامر الذيأثار تحفظ قوى الامن السعودية التي صنفته ضمن من اسمتهم داعمي الارهاب. حسب زعمها.

 

وجاء زياد بن نحيت بالرغم من كتابته قصائد سابقة امتدح بها ولي العهد محمد بن سلمان، أبرزها “هذا التزبيط يا محمد”، التي أدّاها أطفاله؛ بمناسبة رؤية 2030.

 