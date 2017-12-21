صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح قرار يدين قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشأن ​القدس​.

وقد عارضت 9 دول القرار بشأن القدس فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت. وأكدت الجمعية ان “أي قرارات أو إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي ليس لها أثر قانوني وتعد لاغية وباطلة ويتعين إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وفيما يلي قائمة الدول التي امتنعت عن التصويت: الكاميرون ، كندا ، كولومبيا ، كرواتيا ، دومنيكان ، غينيا ، فيجي ، انتيغا بربودا ، ارجنتين ، استراليا ، بهامز ، بنين ، البوسنة ، بهوتان ، هايتي ، هنغاريا ، جمايكا ، كيرباتي ، لاتفيا ، ليسوتو ، مالاوي ، مكسيكو ، بنما ، بارغواي ، الفلبين ، بولند ، رومانيا ، روندا ، جزر السلمون ، جنوب السودان ، ترينداد وتباكو ، توفالو، اوغندا ، فانواتو.

الدول التي صوتت ضد القرار: ​أميركا​ ، غواتيمالا ، هندوراس ، ​اسرائيل​ ، جزر المارشيل ، نورو ، بالو ، توغو .

اما قائمة الدول التي صوتت بـنعم الى جانب القرار الرافض لقرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل هي الدول التالية :

افغانستان ، الجزائر ، انغولا ، انتيغوا برغودا ،الارجنتين ارمينيا النمسا اذربيجان البحرين بنغلادش روسيا البيضاء بلجيكا بيليز بنين بوتن بوليفيا بتسوانا البرازيل جزيرة بروناي بوركينافاسو بورونداي كمبوديا كيب فاردي “الرأس الاخضر” جمهورية افريقياالوسطى التشاد التشيلي الصين كوموروس الكونغو كوستاريكا ساحل العاج كوبا قبرص جمهورية كوريا الشمالية الدنمارك جيبوتي الدومينيكا جمهورية الدومينيكان الاكوادور مصر السلفادور ارتيريا اثيوبيا فنلندا فرنسا الغابون جامبيا جورجيا غانا اليونان جرينادا غينيا ، غينيا – بيساو ، جويانا هندورس ايسلندا الهند اندونيسيا ايران العراق ايرلندا ايطاليا جمايكا اليابان الاردن كازخستان كينيا الكويت كيراجستان جمهورية لاوس الديمقراطية لبنان ليسوتو ليبيا ليختنشتاين لوكسمبورغ ماليزيا جزر المالديف مالي مالطا موريتانيا موريشيوس المكسيك المغرب الموزنبيق ميانميار نميبيا نيبال نيوزيلندا نيكاراغوا النيجر نيجيريا النرويج عُمان الباكستان البيرو الفلبين البرتغال قطر جمهورية روسيا سانت كيتس ونيفس سانت لوسيا سانت فنسنت جرين ساو تومي وبرينسيبي السعودية السنغال صربيا سيشيليس سيراليون جزر سلمون الصومال جنوب افريقيا جنوب السودان اسبانيا سيرلانكا السودان صورينام سوزي لاندا السويد سويسرا سوريا طاجكستان تايلند تايمور الشرقية ترنيداد – توباغو تونس تركيا تركمانستان توفالو اوغندا الامارات العربية المتحدة تانزانيا اوروغواي اوزباكستان فانزويلا فيتنام اليمن زامبيا زمبابوي.