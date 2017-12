شن ناشطون جزائريون هجوما عنيفا على الكاتب السعودي عايض آل هرسان، بعد تهجمه على الشعب الجزائري ووصفه بـ”الحثالة” بسبب الصورة التي رفعها مشجعون جزائريون للملك سلمان مع ترامب في إشارة لتآمره على القضية الفلسطينية والقدس.

وكان “آل هرسان” قد دون في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) مهاجما الشعب الجزائري ما نصه:”لا توجد علاقات مع اسرائيل ولا سفارة ولا رحلات طيران بين البلدين ومع ذلك نشاهد حثالة العرب من كل مكان وأخرهم جماهير في الجزائر يرفعون لافتات مسيئة لخادم الحرمين الشريفين يجب أن نعيد حساباتنا مع حثالة العرب المستعربة من جديد !!!!”

لاتوجد علاقات مع اسرائيل ولاسفارة ولارحلات طيران بين البلدين ومع ذلك نشاهد حثالة العرب من كل مكان وأخرهم جماهير في الجزائر يرفعون لافتات مسيئة لخادم الحرمين الشريفين يجب أن نعيد حساباتنا مع حثالة العرب المستعربة من جديد !!!! pic.twitter.com/Z1M3mb6vjR — عايض ال هرسان (@Ayedharsan) December 17, 2017

وتابع هجومه “أزمة اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل أظهرت مايخفون بعض العرب والمستعربين من الحقد إتجاه السعودية وحكامها تركوا القضية الأهم القدس وذهبوا للإساءة لبلاد الحرمين ولم نشاهد منهم تعاطف عندما وقع صاروخ الحوثي بالقرب من مكة قبلة المسلمين !!!!”

أزمة إعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل أظهرت مايخفون بعض العرب والمستعربين من الحقد إتجاه السعودية وحكامها تركوا القضية الأهم القدس وذهبوا للإساءة لبلاد الحرمين ولم نشاهد منهم تعاطف عندما وقع صاروخ الحوثي بالقرب من مكة قبلة المسلمين !!!! — عايض ال هرسان (@Ayedharsan) December 17, 2017

ليتفاجأ الكاتب السعودي بسيل من الردود اللاذعة لنشطاء جزائريين لقنوه درسا قاسيا أمام متابعيه.

ياحثالة بدل ان تسب شعب وبلد المليون ونصف شهيد حاول أن توقض ضميرك آل سعود الخونة باعو القضية من زمان وانت نايم والله تثير الشفقة ههههه نحن شعب الشهداء وندافع عن شعب الشهداء والجبارين

ياأمة أبوال البعير

هل رقصت في حفل الشاب خالد هه

يا أمة ضحكت من جهلها الأمم — Abdelrzak Abdelhamid (@Abdelre35272859) December 17, 2017

هههه من يتحكلم عن الخيانة!!

الخيانة متجذرة فيكم يابتوع ايفانكا ترامب ههه pic.twitter.com/xni8v7mnX7 — Abdelrzak Abdelhamid (@Abdelre35272859) December 17, 2017

لن اشتمك فذلك سيوهمك بأنك ذي قيمة، حكام العرب هم سبب هوان الأمة الإسلامية وأوّلهم خادم الحرمين الذي نسيَ أن القدس أول القبلتين فهو حرم من الحرم ايضا فليخدمه ايضا. — جزائري_حر (@Ryuk_dz) December 17, 2017

كشرة شتائمك واهاناتك تبين للجميع مدى تفكيرك الضيق، انا ضد الحكم السائد في الجزائر حاليا ولكن انا اشهد له عدم الانحياز إلا للحق فالقضية الفلسطينية تغرس فينا منذ السنة الأولى فهي تدرس في المدرسة، ولمكة رب يحميها ام نسيت — جزائري_حر (@Ryuk_dz) December 17, 2017

اذا كان هناك انذال و حثالة فهم من يحاربون اخوانهم المسلمين و يحتقرونهم و يركعون لاسيادهم الامريكيين و الصهاينة المهم هناك

عدالة الاهية و ان شاء الله ستدفعون الثمن غاليا — bader clubiste (@baderclub) December 17, 2017

انت واش تحل في فمك اذا انت راجل ارواح للجزائر و تشوف المستعربين واش يديرولك يا ارخس خلق الله — ameur (@imameur) December 17, 2017

قالك حررناكم واطعمناكم هههههه هاذو عندهم مخ 😕😕😕😑 يا مي حالة ارجعو ثقفو في تاريخنا مليح تفهمو شكون حنا — زهرة النرجس (@gmalrouh) December 17, 2017

اسمع اخي الكريم لك الحق بأن تدافع على وطنك

لكن ان تصف شعبا بالحثالة فهذه لاتمثل الشعب السعودي ،صراحة خسارة فيك الجنسية السعودية انت هو الحثالة #جزائري_وافتخر

تحية للشعب السعودي — Ahmed Algerian (@AhmedAlgerian17) December 17, 2017

وبعد التعليقات اللاذعة والردود الصاعقة التي انهالت على رأسه، لم يستطيع الكاتب السعودي عايض آل هرسان تمالك نفسه وزاد في إهانة الجزائريين بأسلوب رخيص تطرق للأعراض.

ودون ما نصه “نساء الجزائر يستقبلون ماكرون بالبوسات والاحضان وهو من اجداده قتلوا مليون جزائري”

نساء الجزائر يستقبلون ماكرون بالبوسات والاحضان وهو من اجداده قتلوا مليون جزائري pic.twitter.com/2QT8zeyOe8 — عايض ال هرسان (@Ayedharsan) December 17, 2017

وبعد هذه التغريدة إزدادت ردود النشطاء عليه حدة، وتخطت الردود عليه من قبل النشطاء الجزائريين أكثر من ألف رد وضعوا “آل هرسان” في موقف لا يحسد عليه.

ترامب نزل الجلباب على نسائكم وانهى الوهابية عندكم التي استولت على عقولكم لقرون بل لنقل جعلكم تعيشون la vie مع الشاب خالد 😜 — Abdelrzak Abdelhamid (@Abdelre35272859) December 17, 2017

بل قل خائن الحرمين الشريفين

و السعوديين انصحهم بالبحث عن اصل عائلتهم الملكيه افضل من انشغالهم بغيرهم — Saida (@Saida82401240) December 18, 2017

العاهرة هي من ربتك على قول مثل هذه الكلمات — abdou fedjkhi (@abdoufedjkhi1) December 17, 2017

الصوره ترجمه للكلام السديس ان سلمان وترامب قطبا العالم ودعاه السلام لماذا الحرج والزعل 😊 — Ouar🇩🇿a (@ouarda2010aaa) December 17, 2017

ورفع مشجعون لفريق “عين مليلة”، خلال مباراته مع “معسكر غالي”، في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، لافتة كبيرة تجمع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وتظهر اللافتة العاهل السعودي والرئيس الأمريكي وإلى جوارهما صورة للمسجد الأقصى، وكتبت تحتها عبارة باللغة الإنجليزية “two faces of the same coin” (وجهان لنفس العملة)، بالإضافة إلى عبارة “البيت لنا والقدس لنا”.

يذكر أن رفع اللافتة المثيرة للجدل من قبل المشجعين الجزائريين جاء في إطار ردود أفعال واحتجاجات لمواطني الدول العربية على إعلان الرئيس الأمريكي، يوم 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل وبدء نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى المدينة المقدسة، في خطوة جرى اتخاذها مخالفة لجميع قرارات الأمم المتحدة حول قضية صفة هذه المدينة، ولقيت انتقادات دولية واسعة النطاق.

وجاء رفع صورة ترامب وبجواره الملك سلمان في الجزائر والتي اعتبرتها الرياض “مسيئة” وسط زيادة تقارير إعلامية تحدثت عن إقامة علاقات غير علنية بين السعودية وإسرائيل وزيارات إليها من قبل مسؤولين من المملكة، فيما أشارت بعض التسريبات غير المؤكدة أن “القرار الأمريكي حول القدس تم اتخاذه بالضوء الأخضر من قبل السعودية”، لا سيما أنه يأتي بالتزامن مع تسريبات إعلامية تتحدث عن إعداد واشنطن والرياض ما يسمى بـ”صفقة القرن” حول حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو ما نفته مرار سلطات المملكة.