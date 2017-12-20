شن المحلل السياسي الجزائري والصحفي في جريدة “الإندبندنت” البريطانية، محمد مزوار هجوما عنيفا على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ناعتا إياه بـ”الدب الداشر”، معربا عن عدم ترحيبه بزيارة رئيس مجلس الشورى السعودي لبلاده.

وقال “مزوار” في تدوينات له عبر حسابه بوقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” معلقا على خبير نفي رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم الجزائرية محفوظ قرباج، إغلاق ملعب “عين مليلة” الذي شهد واقعة رفع “التيفو” المسيئة للملك سلمان:” الجزائريون ليسوا في حاجة الى رز الدب الداشر حتى يسمحوا له التعتر عليهم”.

الجزائريون ليسوا في حاجة الى رز الدب الداشر حتى يسمحوا له التعتر عليهم https://t.co/jJAcRQs4XD — M.MEZOUAR (@mezouar01) ٢٠ ديسمبر، ٢٠١٧

وأضاف في تدوينة أخرى معربا عن رفضه لزيارة رئيس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ لبلاده مدللا بتصريحات الكاتب محمد آل الشيخ ضد الجزائر، قائلا: “لما كتبت امس عن زيارة الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس الشوري السعودي الى بلدي الجزائر و قلت، “لا مرحبا بك بأرض المليون و نصف المليون شهيد” ، لم أخطيء و ارفض زيارته لبلدي، تابعوا ما يقوله قريبه محمد آل الشيخ ضد الجزائر”.

لما كتبت امس عن زيارة الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس الشوري السعودي الى بلدي الجزائر و قلت، “لا مرحبا بك بأرض المليون و نصف المليون شهيد” ، لم أخطيء و ارفض زيارته لبلدي، تابعوا ما يقوله قريبه محمد آل الشيخ ضد الجزائر https://t.co/TLkRCWXrwL — M.MEZOUAR (@mezouar01) ٢٠ ديسمبر، ٢٠١٧

وكان الكاتب السعودي المعروف محمد آل الشيخ، قد شن هجوما عنيفا على الشعب الجزائري، واصفا إياه بـ”الإرهابيين وتجار المخدرات” وذلك بعد رفع صورة اعتبرت مهينة للملك سلمان بأحد ملاعب الكرة بالجزائر.

وقال “آل الشيخ” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) مهاجما الجزائريين على خلفية الصورة التي جمعت العاهل السعودي بترامب على شكل وجه قسم نصفين للدلالة على مشاركته ترامب قرار القدس الأخير:”لن تجد بؤرة ارهابية في اوربا عامة وفي فرنسا خاصة الا وتجد جزائريا من ضمن مكوناتها؛ وهذا دليل ما بعده دليل على فشل التنمية البشرية في الجزائر.. ولنا الفخر ان الذي يشتمنا هؤلاء الذين هم عار على الحضارة الانسانية..”.

لن تجد بؤرة ارهابية في اوربا عامة وفي فرنسا خاصة الا وتجد جزائريا من ضمن مكوناتها؛ وهذا دليل ما بعده دليل على فشل التنمية البشرية في الجزائر.. ولنا الفخر ان الذي يشتمنا هؤلاء الذين هم عار على الحضارة الانسانية.. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) ١٨ ديسمبر، ٢٠١٧

وتابع الكاتب السعودي المحسوب على النظام هجومه قائلا:”يفتخر الجزائريون انهم بلد المليون شهيد، اي انهم يفاخرون بالاموات، اما احياؤهم فإما تجار مخدرات في اورربا او ارهابيون ينشرون الدمار اينما حلوا..”.

يفتخر الجزائريون انهم بلد المليون شهيد، اي انهم يفاخرون بالاموات، اما احياؤهم فإما تجار مخدرات في اورربا او ارهابيون ينشرون الدمار اينما حلوا.. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) ١٨ ديسمبر، ٢٠١٧

وأضاف في تغريدة ثالثة ناعتا الجزائريين بالمتخلفين: “فساد عسكر الجزائر ونهبهم لوطنهم جعل هذه الدولة النفطية تعيسة متخلفة وبدلا من ان يحاسبوا عسكرهم يشتمون المملكة ودول الخليج، لو فيكم خير لما اصبحتوا اعظم شعوب افريقيا التي تتسول في دول اوربا وعسكركم ينهبونكم..”.