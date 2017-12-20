بعد الإحراج الكبير الذي سببه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالرد المفحم على افتراءات لوزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد أساء فيها للدولة العثمانية وأردوغان، حاول سعود القحطاني مستشار “ابن سلمان” حفظ ماء وجه الوزير الإماراتي والتشويش على إهانة أردوغان له عبر هاشتاغ مضاد بتويتر.

وكان وزير الخارجية الإماراتي أعاد نشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تعود لحساب باسم علي العراقي وهو طبيب أسنان عراقي يعيش في ألمانيا.

وادعى “العراقي” في تغريدته أن الأمير فخر الدين باشا في عام 1916م قام بسرقة أموال أهل المدينة وخطفهم وترحيلهم إلى الشام وإسطنبول برحلة سُميت (سفر برلك) وزعم سرقة الأتراك لأغلب مخطوطات المكتبة المحمودية بالمدينة وإرسالها إلى تركيا.

وبأوامر من رئيس الذباب الإلكتروني سعود القحطاني (دليم) انطلقت كتائب الإمارات والسعودية بتويتر للتغريد بكثافة عبر هاشتاغ “#كلنا_عبدالله_بن_زايد” في محاولة للتغطية على الإحراج الكبير الذي تعرض له النظام الإماراتي اليوم.

ابومحمد العربي الأصيل استطاع ان يخرج الحقد الدفين لدى الأعجمي ضد بلاد العرب

كفو يا ولد زايد

#كلنا_عبدالله_بن_زايد — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) December 20, 2017

#كلنا_عبدالله_بن_زايد

رسالة لكل سعودي عيال زايد من الروح وبندعس على اردوغان وعلى اجداده من الاتراك الامارات خط احمر يا اصحاب الطرابيش الحمر pic.twitter.com/NliMAVt9Lg — فيصل بن محمد (@Faisal_00000000) December 20, 2017

هدد العصملي فخر الدين الخبيث بتفجير الحجرة النبوية بعد ان تم محاصرته في المدينة المنورة مع قواته الغازية ولكنه استسلم مقابل تأمين حياته القذرة وعودته الى بلاده الاقذر.. #كلنا_عبدالله_بن_زايد pic.twitter.com/4Q7FFSYNV0 — بن هباس 🇸🇦 (@5a1di) December 20, 2017

أهل الحق إذا نطقوا .. أوجعوا #كلنا_عبدالله_بن_زايد — أحمد اليماحي (@ahmedyammahi) December 20, 2017

وكذلك لم ينسى (دليم) بإصدار الأوامر للمعارض القطري المزعوم سلطان بن سحيم (الهارب من قطر بعدما أغرقته الديون وتلقفه ابن سلمان واحتضنه) ليدخل على الخط ويهاجم أردوغان.

#كلنا_عبدالله_بن_زايد

بورك بيمين فضحتهم

رتويت حق أغضبهم

فخري باشا من استطاعت قبائل الجزيرة العربية بقيادة الشريف عبدالله بن حسين ان تطرده لتعود ارض الحجاز عربية كما كانت

ولو حاول أحفاده بمساعدة العملاء ان يعودوا لوجدوا من يردعهم من ملايين أشراف الشعب — سلطان سحيم آل ثاني (@sultansalthani) December 20, 2017

غضب #إردوغان من عبدالله بن زايد @ABZayed وهو لم يتحدث …

ماذا لو تحدث؟ — سلطان السعد القحطاني (@SultanQhtani) December 20, 2017

برتويت فقط.. @ABZayed هز عرش وأوصال سلطنة #أردوغان ..وسارع إلى حشد الإعلام ليحدثهم عن بطولات زائفة ..فماذا لو كانت تغريدة ..!!؟ pic.twitter.com/BAUwQ1LFLk — جمال الحربي (@JALHARBISKY) December 20, 2017

وفي تصريحات نارية أحرجت قادة الإمارات، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، الأربعاء، هجوم وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد على باشا عثماني، من خلال إعادة تغريدة وصفها بـ”المسيئة”.

وقال أردوغان في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، إن “الدولة العثمانية وخلفاءها وقفوا حياتهم من أجل الدفاع عن المدينة المنورة وحمايتها”.

ونحن كأمة نعتبر كل قطرة دم سالت في سبيل الدفاع عن الأراضي المقدسة ونيل رضى الله تعالى وشفاعة رسوله صلى الله عليه وسلم شرفا وعزة لنا. وستكون بإذن الله تعالى وسيلة لنيل الشفاعة في دار الآخرة. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) December 20, 2017

وأضاف: “نقول لمن يتهموننا ويتهمون أجدادنا: الزموا حدودكم، فنحن نعلم جيدا كل ما تخططون له”.

ووجه حديثه لـ “ابن زايد” دون تسميته: “عليك أن تعرف حدودك، فأنت لم تعرف بعد هذا الشعب التركي، ولم تعرف أردوغان أيضا، أما أجداد أردوغان فلم تعرفهم أبدا”.

لا يمكن للإداريين في بعض الدول من الذين يفتقرون إلى احترام الحدود ومعرفة التاريخ واللياقة الدبلوماسية، الإلقاء بالظلال على الأخوة التي تجمعنا بالشعوب العربية ولا على جهودنا في سبيل نيل رضى الله تعالى وشفاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) December 20, 2017

وتساءل: “حين كان جدنا فخر الدين باشا يدافع عن المدينة المنورة أين كان جدك أنت أيها البائس الذي يقذفنا بالبهتان؟”.

وأوضح أن “فخر الدين باشا كان يطعم جنوده من الجراد الذي كان يتواجد آنذاك في المدينة المنورة ليبقى صامدا لحماية المدينة المقدسة، وهذا هو الإيمان وهذه هي العقيدة الصحيحة”.

المسلمون بكافة قومياتهم من ترك وعرب وكرد وفرس وغيرهم أبرياء من هذيان هؤلاء الذين لا ناقة لهم في مشاعر الأخوة ولا جمل. وكفانا الإسلام جمعا بيننا. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) December 20, 2017

وقال: “من الواضح أن بعض المسؤولين في الدول العربية يهدفون من خلال معاداتهم لتركيا إلى التستر على جهلهم وعجزهم وحتى خيانتهم”.

وعبر هاشتاغ #أردوغان_يؤدب_بن_زايد لاقت تصريحات أردوغان ضد وزير الخارجية الإماراتي ترحيب واسع وتضامن من قبل النشطاء، الذين شنوا هجوما عنيفا على دولة الإمارات وحكامها ووصفوها بأنه دولة “المؤامرات”.

انا لو مكان عبدالله زايد .. اتبرقع بوزاري 😎 أردوغان مخاطباً بن زايد: عندما كان جدّنا يدافع عن المدينة أين كان جدّك ؟ .#اردوغان_يؤدب_بن_زايد — j.a.a.a (@ojjjjiiiijjjjo) December 20, 2017

من يجهل تاريخ الأتراك والدولة العثمانية يبعث له الله بمثل أردوغان ليذكره بأصله ويعلمه من أين جاء #اردوغان_يؤدب_بن_زايد — أسامة جاويش (@osgaweesh) December 20, 2017

جهال الامارات و السعودية قالوا #كلنا_عبدالله_بن_زايد و رتوييت هز اردوغان

طيب يا حبيبي مش الصورة دي من ايام هزت عرش السعودية و الامارات

لااا و الصورة ليست من مسؤوليين بل من شباب جزائري حر#اردوغان_يودب_بن_زايد pic.twitter.com/9mBtAmCeXZ — Mouldi Ouni (@Mouldix) December 20, 2017

هذا فخر الدين باشا رحمه الله الذي بذل الروح والدم وقدم الشهداء لحماية المدينه المنوره هؤلاء هم اجداد البطل #اردوغان

شتان بينهم وبين الي اجداده يبيعون اللومي ويسرقون الحمام يبيعونه في #ساحل_عمان #اردوغان_يؤدب_بن_زايد #اردوغان_يجلد_بن_زايد

#كلنا_عبدالله_بن_زايد pic.twitter.com/PFV2XbtUin — سعد إبن الأدعم المري (@555Bin) December 20, 2017

لا يتجرأ عيال زايد النباح على #تركيا الا اذا كانت هناك محاولة انقلاب وشيكة على #اردوغان كالفاشلة التي قاموا بها سابقا ١٥ يوليو ٢٠١٦#اردوغان_يؤدب_بن_زايد pic.twitter.com/2qAytfuywg — عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) December 20, 2017