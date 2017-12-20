رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وزير خارجية الامارات عبدالله بن زايد الذي نشر تغريدة مسيئة للدولة العثمانية ورئيس تركيا.

وقال أردوغان مخاطبا بن زايد: “حين كان جدنا فخر الدين باشا يدافع عن المدينة المنورة أين كان جدك أنت أيها البائس الذي يقذفنا بالبهتان؟”.

واضاف أردوغان خلال اجتماع مع مخاتير الجمهورية، الاربعاء، “عليك أن تعرف حدودك، فأنت لم تعرف بعد هذا الشعب (التركي)، ولم تعرف أردوغان أيضا، أما أجداد أردوغان فلم تعرفهم أبدا”.

وتوعد أردوغان من يهاجم تركيا قائلا:” نحن نعلم مع من يتعامل هؤلاء الذين يتطاولون على تاريخنا وعلى شخص فخر الدين باشا، وسنكشف ذلك في الوقت المناسب”.

واستنكر الرئيس التركي الهجوم الاماراتي بالقول “من الواضح أن بعض المسؤولين في الدول العربية يهدفون من خلال معاداتهم لتركيا إلى التستر على جهلهم وعجزهم وحتى خيانتهم”.

وكان وزير الخارجية الاماراتي اعاد نشر تغريدة تتهم الدولة العثمانية بسرقة اثار المدينة المنورة وتسيئ للرئيس أردوغان.