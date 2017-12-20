تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى وهو يشيد بسياسة قطر وحكمتها وشطارتها في استثمار مواردها.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أكد عمر موسى خلال لقاء استضافته في برنامج “العاشرة المساء” المذاع على فضائية “دريم” ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن قطر عملت بذكاء “كبير جدا”.

وفاجأ موسى الإبراشي بإجابته عن سؤاله عن قيام قطر بـ”مناطحة” دولة كبيرة مثل مصر، قائلا إن قطر “شطار لعبوها كويس”، وإنها طرحت استثماراتها في مصر، ورحبت الأخيرة بذلك.

وأضاف: “تروح باريس وتشوف السفارة فين، وتروح نيويورك وتشوف الممتلكات فين، حاضرين في المجتمعات الغربية”.

وقال عمرو موسى إن قطر دولة “متحركة على الدوام”، وتنشط في إقامة المصالح المشتركة مع كبرى الدول.

وكشف أنه في حال طلب أي مسؤول عربي لقاء آخر أوروبي، وتقدم قطري بالطلب ذاته، فإن الأولوية تمنح للقطري.