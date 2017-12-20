أثار ظهور شاب فلسطيني مرتديا زي “بابا نويل” الشهير، وهو يقاوم جنود الاحتلال جنون المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني أفيخاي أدرعي.

وكان ناشطون قد تدالوا صورا لشاب فلسطيني يقاوم الاحتلال ويرتدي زي بابا نويل، في ذات المكان الذي استشهد فيه المقعد ابراهيم أبو ثريا، ليؤكد أن الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه، متشبثون بالأرض التي ارتوت بدماء شهدائهم.

وأثارت الصور غضب وجنون “أدرعي” الذي دون عبر نافذته الشخصية بتويتر وفقا لما رصدته (وطن) ما نصه:”#بابا_نويل، رمز البراءة والطفولة والسلام.. فلماذا تقلبون الحقائق وتحولونه إلى رمز إرهاب يرمي الحجارة ليكون قدوةً للأطفال فتجرونهم نحو الإرهاب لتقضون على مستقبلهم الذي لم يبدأ بعد!”

#بابا_نويل، رمز البراءة والطفولة والسلام.. فلماذا تقلبون الحقائق وتحولونه إلى رمز إرهاب يرمي الحجارة ليكون قدوةً للأطفال فتجرونهم نحو الإرهاب لتقضون على مستقبلهم الذي لم يبدأ بعد!#بابا_نويل_برميش_حجار#بابا_نويل_بوزّع_هدايا pic.twitter.com/DEWLknSSCJ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 19, 2017

وشن ناشطون هجوما عنيفا على المتحدث باسم جيش الاحتلال وأمطروه بالتعليقات الساخرة والهجومية.

لم تبقوا على الطفولة، ها هي عهد التميمي طفلة وترتدي قميص مكتوب عليه (love) وشعار السلام، ومع ذلك لم تسلم من وحشيتكم pic.twitter.com/Vg3BeG19fA — raed ahmad (@tghbari) December 20, 2017

اللهم اني اعوذ بك من الخبث و الخبائث مع شوفتك يا افيخاي "أصبحنا و اصبح الملك لله الواحد القهار " — حمد (@Ki_vip_ng) December 20, 2017

أنتم من صنع الأرهاب — RAFID AL KANNANİ (@rafid_alkannai) December 20, 2017

وهل تركتم انتم محل للبراءة !! وليش ننصدم جرائم الاحتلال الصهيوني اللعين صارت بادية للعيان الا لعنة اللّٰه على القوم الظالمين #ثائرون_فلسطينيون #القدس_عاصمه_فلسطين_الابديه pic.twitter.com/se53hrElj5 — nes🎀lili🇩🇿جزائسطينية️🇵🇸 (@nes__lili) December 20, 2017

بابا نويل هو مسيحي يؤمن بالمسيح وهو رمز لمساعدة الفقراء والمظلومين وأهل فلسطين موطن المسيح فقراء ومظلومين وعم ينطردوا من موطنهم وشي طبيعي بابا نويل يكون حدهن ليرد موطن المسيح لأصحابه ويطردكم يا أولاد الأفاعي هذه تسمية المسيح لكم يا يهود يا أولاد الأفاعي — Miel (@Martinamoi) December 20, 2017

وخرج الشاب الفلسطيني الذي ارتدى زي بابا نويل، إلى نقاط التماس شرق مدينة غزة، ليؤكد رفضه أيضا لقرارات ترامب بشأن مدينة القدس وما ترتب عليها من الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، ورفع العلم الفلسطيني في أقرب نقطة فقوبل بقنابل الغاز ورصاص حي متفجر أطلقه جيش الاحتلال صوب المتظاهرين.

“بابا نويل” أكد أنه خرج للدفاع عن مقدسات المسيحيين كما المقدسات الاسلامية، وقال: “ترامب بقراره يصادر حقوقنا الفلسطينية، ودفاعنا ليس فقط عن المسجد الاقصى وانما عن كنيسة القيامة والمقدسات المسيحية في فلسطين”.

وعن اختياره للمكان الذي استشهد فيه الشهيد ابراهيم ابو ثريا، قال بابا نويل: “إن ابو ثريا جسد فكرة لن تموت وان رحل بجسده، وان القتل لن يرهبنا وان هذا الجيش جيش غريب عن بلادنا وعن ارضنا”.

وشدد أن قرار ترامب يجعل الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية تحت السيطرة الاسرائيلية ويعرضها للخطر، مشيرا أن اسرائيل تستخدم فيها القوة المفرطة للسلاح.