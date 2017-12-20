أفادت وسائل سعودية بأن ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أصدر قرارا بإطلاق سراح الشاعر زياد بن نحيت استثناءً وحفظ قضيته والاكتفاء بفترة إيقافه بعد الفيديو المتداول لنجله يناشده فيه بإطلاق سراحه.

وكان “نايف” ابن الشاعر زياد قد بث مقطع فيديو يلقي فيه قصيدة ناشد خلالها “ابن سلمان” بالإفراج عن والده.

ووفقا لما ورد في االقصيدة فقد خاطب “نايف” ولي العهد السعودي باعتباره ملكا، مذكرا إياه يوم جاء به والده إليه ليبايعه.

وكان “أبن سلمان” قد أمر قوات الأمن السعودية بالقبض على الشاعر زياد بن نحيت, بعد يوم واحد على الحملة التي طالت “20” داعية سعوديا في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أبرزهم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري, بسبب موقفه من الحصار الذي تفرضه المملكة على قطر وكذلك الحملة التي شنتها السعودية ضد أهل العوامية زاعمة انه يدعم “الارهاب ويؤيد الارهابيين”.!!.

وكان الشاعر زياد بن نحيت، هو احد الشعراء الذين هاجموا الاعلام السعودي، عقب قطع العلاقات مع قطر، الامر الذي أثار تحفظ قوى الامن السعودية التي صنفته ضمن من اسمتهم داعمي الارهاب. حسب زعمها.

وجاء اعتقال زياد بن نحيت بالرغم من كتابته قصائد سابقة امتدح بها ولي العهد محمد بن سلمان، أبرزها “هذا التزبيط يا محمد”، التي أدّاها أطفاله؛ بمناسبة رؤية 2030.