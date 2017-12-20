على الرغم من العقوبات التي أقرتها بلادها ضد كل من يتعاطف مع قطر، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطع فيديو للفنانة البحرينية زينب العسكري قدمت فيه تهانيها لقطر بعيدها الوطني الـ46 الذي صادف أول أمس الاثنين.

وقالت “العسكري” وفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”: “أحب أهنىء ناس عزيزين وقريبين وايد لقلبي..احب أهنىء أهل قطر العزيزين على قلبي وايد وأقول إن شاء الله دوم تكونون بخير وسعادة وقطرنا الحبيبة تكون بامن وأمان”.

وأضافت: “يا رب يجعلكم قريبين لنا دوم يا رب ولا يبعدنا”.

وتابعت: “يا اهل قطريا الطيبين لم أنس تاريخ 18 ديسمبر اليوم الوطني لقطر..اجمل أيامي كانت معاكم وأجمل ذكرياتي معاكم”.

وعبرت عن حبها لقطر وشعبها بأبيات شعرية قائلة:” غربي هواكم يا أهل الدوحة..خذني غصب شو أسوي يا روحي”.

لا خافت من ملك

ولا خافت من وزير

ولا خافت من عسكري

ولاخافت من المغردين

ولا خافت من المعجبين

لانها صادقة في مشاعرها

ياليت يتعلمون الباقين pic.twitter.com/MJYqmAAO42 — Nasser khan (@nasser19999) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أكدت في بيان لها منذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران الماضي إن “التعاطف أو المحاباة لحكومة دولة قطر أو الاعتراض على إجراءات حكومة مملكة البحرين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء بتغريدات أو مشاركات أو أي وسيلة أخرى قولا أو كتابة، يعد جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات والغرامة”.