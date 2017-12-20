تداول ناشطون بمواقع التواصل، مقطعا مصورا قالوا إنه يظهر محاولة شخص مجهول الاعتداء على رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، أثناء تواجده باحتفال المنتخب السعودي بعد تأهله لكأس العالم 2018 في روسيا.

ويظهر المقطع المتداول هذا الشخص وهو يباغت “آل الشيخ” من الخلف ويمسك بيده، ولكن تدخل الحراس السريع أوقف الرجل الذي لم يعرف على ماذا كان ينوي.

واحتفلت السعودية الاثنين الماضي، خلال حفل كبير بتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم.

وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا ملأ مقاعد الصالات الخضراء في المجمع الأولمبي.

وقدمت هيئة الرياضة الدعوة إلى عدد كبير من نجوم المجتمع السعودي، وأبرز لاعبي كرة القدم في العالم لحضور الحفل، والفنانين العرب، حسبما نقلت صحيفة “عاجل” الإلكترونية.

يذكر بأن المنتخب السعودي سيلعب في المجموعة الأولى إلى جوار البلد المستضيف روسيا والمنتخب المصري ومنتخب الأوراغواي.

كما سيلعب المنتخب السعودي المباراة الافتتاحية مع روسيا، ليكون بذلك أول منتخب عربي يلعب المباراة الافتتاحية لكأس العالم.

ولأول مرة في تاريخها تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.