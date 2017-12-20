يبدو أن “عبدالله” نجل الداعية سلمان العودة قد فقد الأمل في أي نصرة لقضية أبيه المعتقل بسجون آل سعود، من قبل من كان يحسبهم علماء لا يخشون الجهر بكلمة حق في وجه سلطان جائر (فضلا عن أنهم كانوا أصدقاء مقربين لوالده)، فالتجأ بالدعاء إلى الله يشكو إليه ظلم آل سعود لأبيه وإخوانه المعتقلين.

ودون نجل “العودة” في أحدث تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه:”اللهم إننا نرفع طلبنا لك وحدك لاسواك ولاشريك لك، أن تفرج عن والدنا وعن كل المعتقلين”.

وتابع “اللهم إنا نشكوا إليك ضعفنا وقلة حيلتنا، اللهم إنّ عافيتك هي أوسع بنا.. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد #الحرية_لكل_المعتقلين”

اللهم إننا نرفع طلبنا لك وحدك لاسواك ولاشريك لك،

أن تفرج عن والدنا وعن كل المعتقلين،

اللهم إنا نشكوا إليك ضعفنا وقلة حيلتنا،

اللهم إنّ عافيتك هي أوسع بنا.. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد#الحرية_لكل_المعتقلين — عبدالله العودة (@aalodah) December 20, 2017

ولاقت تغريدة عبدالله العودة تفاعلا وتضامنا كبيرا من قبل النشطاء، الذين تتابعت ردودهم بالدعاء للعودة والمعتقلين أن يفرج الله عنهم، وأيضا أدعية بالانتقام من آل سعود والخلاص من ظلمهم.

والله كم اشتقت للشيخ #سلمان_العوده ..

اشتقت لكلامه ونصائحه اشتقت جلوسه مع عبدالرحمن وأبنائه..يبعث فيك الفرح يبعث فيك الأمل رغم الألم..ابتسامته لم تفارق شفاته كان هو العليل والمداوي والدواء…اللهم فك عوق الشيخ سلمان العودة وبقية الشيوخ اللهم فرج كربهم يارب — مريم المناعي#القدس (@Goldmaryam) December 20, 2017

والنعم ثم والنعم ثم والنعم

باللي رباك على العزّة والكرامه،

ووالله ثم والله ثم والله

إنه( يدبّر الأمر )

(وبشّر الصابرين)

حافظوا على بسمة والدكم في مباسمكم فذلك مايحب رؤيته، وما كانت عليه إطلالته،

صبرا آل عوده فإن موعدكم لقاء لامنّة لأحد فيه، سوى رب العالمين … — في(أمان الله) (@TamimiFooz) December 20, 2017

اللهم اليك المشتكى اللهم آمين

اشتقنا اليه — ريانه انوار (@RySRhRXlznlKqoJ) December 20, 2017

اللهم فك اسرهم وانصرهم علي من ظلمهم عاجلا غير آجل يارب العالمين.آمين — diaashafeyضياء (@diaashafey) December 20, 2017

اللهم اجعل تدمير الظالمين في تدبيرهم وادر عليهم دائرة السوء انك شديد المحال — مُسلِم (@aixvo1) December 20, 2017

آمين يارب العالمين ( ان الله لا يضيع عمل المحسنين )( ان الله لا يفلح عمل المفسدين ) — Asred (@Asred4) December 20, 2017

اللهم امين سبحانه وتعالى ونعم الملجأمالناسواه — ام ثامر (@um_thameerx) December 20, 2017

“دليم” يتابعه ويراقب حسابه

وبالبحث في حساب عبدالله العودة، اتضح لـ (وطن) أن سعود القحطاني مستشار ابن سلمان ورئيس الذباب الإلكتروني، يتابع حساب نجل العودة فيما يبدوا أنه يراقبه، وليس مستبعد عن “القحطاني” أن يجلس ليراقب معارضي النظام ليتحسس ما يكتبوه ويتداولوه كي يتمكن من توجيه “ذبابه الإلكتروني” للهجوم على معارضي محمد بن سلمان وحليفه “ابن زايد”.

ونشر حساب “معتقلي الرأي” المتخصص في نقل أخبار المعتقلين في السعودية، بأكتوبر الماضي، مقطع فيديو للدكتور “عبدالله” نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة كشف فيه تفاصيل اعتقال والده، على يد السلطات السعودية، مؤكدا أن والده لم يعرف سببا لاعتقاله في حينه.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن” حينها، قال “عبد الله”، إن “لحظة الاعتقال كانت غريبة ولم تكن مسببة”.

وأضاف: “جاء إلى المنزل شخصان بزي مدني، فطلب منهم الوالد أي إثبات فلم يعطوه”.

وتابع: “طلب ورقة قضائية أو قانونية أو أمر بالقبض عليه، ولم يصل معهم إلى أي شيء”.

ولفت إلى أن هاذين الشخصين، قاما بتفتيش المنزل، وقال: “ما وجدوا إلا كتبا متهمة بنشر الوعي، وأبحاثا متهمة بنشر الثقافة العامة والمعرفة الدينية والإنسانية”.

وجدد “عبدالله”، ما ذكره سلفا أنه “لا معلومات” عن والده تصلهم منذ لحظة اعتقاله، في 10 سبتمبر/أيلول الماضي.

“العريفي” و”القرني” ورفاقهم أصابهم “الخرس”!

واستنكر النشطاء الصمت المخزي لدعاة المملكة ورجال الدين عن اعتقال “ابن سلمان” للعلماء، وشنوا هجوما عنيفا عبر هاشتاغات تضامنية سابقة مع “العودة” على الداعيتين محمد العريفي وعائض القرني الذين وصفوهم بمشايخ البلاط، مستنكرين تجاهلهم لاعتقال أقرب صديق لهم خوفا من بطش النظام أو طمعا في “رز” ابن سلمان.

وعبر هذه الهاشتاغات كان الناشطون قد أعادوا تداول تدوينات قديمة تعود لأربعة أعوام مضت للداعية سلمان العودة كتبها تضامنا مع الداعية محمد العريفي خلال فترة اعتقاله عام 2013.

ونظم “العودة” تضامنا مع “العريفي” حينها أبيات شعرية في تدوينات نشرها عبر حسابيه على موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” على الرغم من أن تضامنه مع “العريفي” الذي وصفه في تغريدته بـ”الصديق” كان يمكن أن يعرضه للاعتقال هو الآخر.

مشايخ البلاط

وكشفت الأحداث الأخيرة حقيقة السلطة الدينية ومشايخ البلاط في السعودية، حيث أصبح رجال الدين والهيئات الشرعية مجرد أدوات يحركها النظام السعودي حسب هواه السياسي وأينما رست سفينته.

وأصبح “التطبيل” لولاة الأمر في المملكة من قبل الدعاة والسياسيين والنخبة أمرا طبيعيا، ويحتذي هؤلاء المشايخ في “تطبيلهم” برأس الدين في المملكة ومفتيها عبدالعزيز آل الشيخ وكذلك “السديس” إمام الحرم المكي، ولا ننسى مشايخ البلاط عائض القرني ومحمد العريفي الذين شكل تحولهم وانكشاف أمرهم صدمة كبيرة جدا لمتابعيهم.