أعلن الصحفي العسكري باباك تاغفاي أن صواريخ منظومة الدفاع الصاروخي “باتريوت” في المملكة العربية السعودية، فشلت في اعتراض الصاروخي الباليستي، الذي أطلقه الحوثيون أمس الثلاثاء.

ووفقا لأقواله، فإن السعودية أطلقت 5 صواريخ من طراز.”MIM-104C” من منظومة الدفاع الجوي “باتريوت” على الصاروخ الباليستي “بركان- 2 إتش”، مؤكدا أن الصواريخ لم تتمكن من اعتراض صاروخ “أنصار الله”، إلا أن الصاروخ البالستي لم يصل إلى الهدف أيضا، الذي زعم الحوثيون أنه كان يستهدف قصر اليمامة.

وكانت وسائل الإعلام السعودية قد ذكرت، في وقت سابق، أن السعودية نجحت في صد الهجوم الصاروخي على الرياض.

ومن الجدير بالذكر أن صاروخا باليستيا أطلق من الأراضي اليمنية باتجاه الرياض، في مطلع نوفمبر، الذي تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودية من اعتراضه، حسب تأكيد الجانب السعودي، بينما أعلن “أنصار الله” بدورهم عن نجاحهم في إصابة الهدف.

وتناقلت وسائل الإعلام، في وقت سابق، أنباء حول فشل الدفاع الجوي السعودي في اعتراض الصاروخ، بالإضافة إلى فشل “أنصار الله” في إصابة الهدف.

ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تتفاوض مع روسيا من أجل شراء منظومات الدفاع الجوي “إس-400