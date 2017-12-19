أصدر موقع محرك البحث العالمي “جوجل” القوائم الاكثر بحثاً حول العالم، واحتلت في العالم العربي أسماء عدّة شهيرة قوائم البحث.

جاءت الاعلامية وفاء الكيلاني ضمن الشخصيات الاكثر بحثاً في مصر والامارات والسعودية، ويعود ذلك إلى زواجها المفاجئ من الممثل السوري تيم حسن الذي شغل الاوساط الفنية وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي. ففي مصر احتل اسم الكيلاني المرتبة السادسة ضمن الاسماء الاكثر بحثاً وفي الامارات المرتبة الثامنة والسعودية المرتبة السابعة.

المذيعة الاماراتية رؤى الصبان وبسبب خطوبتها من المذيع السعودي حمود الفايز فقد احتل اسمها في محرك البحث في السعودية قائمة الاكثر بحثاً وحلّت في المرتبة الثانية.

أما الفنانة إليسا فاحتلت المرتبة الثالثة لناحية الشخصيات الاكثر بحثاً في مصر والممثلة جميلة عوض المرتبة الرابعة.

واحتلت ابنة الرئيس الاميركي إيفانكا ترامب المرتبة الثالثة في السعودية ضمن الاسماء الاكثر بحثاً، بسبب مرافقتها لوالدها خلال زيارته للسعودية منذ اشهر وشغلت حينها الاوساط السعودية، وأطلقت هاشتاغات ومئات التعليقات الطريفة في مواقع التواصل الاجتماعي، مع الإشادة بجمالها.

المذيع الكويتي شعيب راشد صاحب البرنامج اليوتيوبي “سوار شعيب”، اندرج اسمه ضمن الاكثر بحثاً في السعودية واحتل المرتبة الاولى ويعود سبب ذلك إلى أن شعيب ألغى عروضه المسرحية التي كان مقرراً عرضها في الرياض بسبب اتهامه بالاساءة للسعودية في تغريدات قديمة له وقامت حملة ضدّه في “توتير” جعلت الجهات الرسمية تتجاوب مع تلك المطالب وتلغي العروض.

رامز جلال صاحب برامج المقالب المثيرة للجدل احتل برنامجه الذي قدمه في رمضان الماضي “رامز تحت الارض” قوائم الاكثر بحثاً في السعودية والامارات ومصر، فقد احتل المرتبة الخامسة في قائمة المسلسلات الاكثر بحثاً في الامارات والمرتبة الرابعة في السعودية والثالثة في مصر.

أما مسلسل “غرابيب سود” والذي عرض في رمضان الماضي على شاشة “أم بي سي” والذي تناول تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” فقد احتل المرتبة التاسعة في الامارات والخامسة في السعودية. في حين احتل مسلسل “سلسال الدم” المرتبة الاول في مصر لناحية المسلسلات الاكثر بحثاً.

أما الفنانة الكبيرة شادية والتي توفيت حديثاً، فقد احتل البحث عن جنازتها المرتبة الثالثة ضمن الاحداث الاكثر بحثاً في مصر، حسب تقرير لصحيفة النهار .