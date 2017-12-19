تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف عن تعرض رئيس هيئة الرياضة السعودية والمستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ إلى موقف محرج، بعد ان عجز اللاعب البرازيلي روبيرتو كارلوس عن معرفته خلال احتفال هيئة الرياضة بتأهل المنتخب السعودي لمونديال روسيا 2018.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإنه خلال توجه “كارلوس” للسلام على “آل الشيخ” الذي عدم معرفته به تماما، فقد افتتح “كارلوس” يديه في ليعطي “آل الشيخ” إشارة للوقوف حتى يستطيع تمييزه إلا ان أحد الحضور انتصب واقفا فاتجه له “كارلوس” لاحتضانه قبل ان يوجهه نحو “آل الشيخ”.

#اوقفوا_عبث_ال_الشيخ_بمال_الشعب قالوا..حق روبرتو كارلوس

سوو نفسك انك تعرف تركي بعر

ويوم دخل توهق ماعرفه

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/x2XFas6TCi — بوغانم (@hassanalishaq73) December 18, 2017

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أقامت مساء الاثنين احتفالية بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لمونديال كأس العالم بروسيا 2018م, حضرها عدد من وزراء الرياضة وأساطير كرة القدم بالإضافة إلى رياضيين وإعلاميين وفنانين من مختلف الدول العربية.

وهاجم مغردو موقع التدوين المصغر “تويتر” هذه الاحتفالية بسبب ما كلفته من اموال طائلة كان الاولى توجيهها لامور مفيدة، داعين لوقف عبد محمد آل الشيخ بأموال الشعب السعودي.

#اوقفوا_عبث_ال_الشيخ_بمال_الشعب

اتمنى انهم يفهمون ان الشعب طيب بس مو غبي ومغفل — oliver (@O3LVER) December 19, 2017

#اوقفوا_عبث_ال_الشيخ_بمال_الشعب يجب منعه من التهور بالمال وهل هو يدفع من جيبه وحلاله .هذا مال الدولة يلعب فيه كذا — حمد المشوّح (@hamadmusawh) December 19, 2017

هذا للي استانسوا بالحرب " الوهمية " على الفساد ( كلهم فاسدين ) #اوقفوا_عبث_ال_الشيخ_بمال_الشعب — معلم صبيان (@Teachchild1) December 19, 2017

#اوقفوا_عبث_ال_الشيخ_بمال_الشعب هههههههههه

صار الكل فالكل فالسعوديه ، اتوقع دحين ماسك على الامراء حاجه 😳🔥 — Amged madridi (@AmgedAlhasni7) December 19, 2017