تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف عن تعرض رئيس هيئة الرياضة والمستشار بالديوان الملكي إلى موقف محرج، بعد ان عجز اللاعب البرازيلي عن معرفته خلال احتفال هيئة الرياضة بتأهل المنتخب السعودي لمونديال روسيا 2018.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإنه خلال توجه “كارلوس” للسلام على “آل الشيخ” الذي عدم معرفته به تماما، فقد افتتح “كارلوس” يديه في ليعطي “آل الشيخ” إشارة للوقوف حتى يستطيع تمييزه إلا ان أحد الحضور انتصب واقفا فاتجه له “كارلوس” لاحتضانه قبل ان يوجهه نحو “آل الشيخ”.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أقامت مساء الاثنين احتفالية بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لمونديال كأس العالم بروسيا 2018م, حضرها عدد من وزراء الرياضة وأساطير كرة القدم بالإضافة إلى رياضيين وإعلاميين وفنانين من مختلف الدول العربية.

 

وهاجم مغردو  موقع التدوين المصغر “تويتر” هذه الاحتفالية بسبب ما كلفته من اموال طائلة كان الاولى توجيهها لامور مفيدة، داعين لوقف عبد محمد آل الشيخ بأموال الشعب السعودي.