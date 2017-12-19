توقع د.وائل الهياجنة – عميد كلية الطب / جامعة العلوم والتكنولوجيا بالأردّن، أن يشهد الموسم الحالي، نسبة إصابات أعلى بالانفلونزا، وقد تكون معها أعداد الوفيات أكثر.

وقال الهياجنة: “لنتحدث بصراحة، نتوقع أن يزداد عدد المصابين بالفيروس، وكذلك قد يكون عدد الوفيات أكبر مما مضى”.

وأكد رئيس قسم رصد الأمراض السارية في وزارة الصحة الأردنيّة الدكتور سلطان القصراوي، على الاستعدادات التي تبذلها وزارة الصحة في مواجهة موسم الانفلونزا الذي يأتي على المملكة، ولديها نظام شامل لرصد الأمراض التنفسية.

وأكد القصراوي خلال استضافته ببرنامج “نبض البلد” الذي تقدمه قناة “رؤيا”، الثلاثاء، أنه وعلى مدار السنوات الماضية، كانت الأعوام “٢٠١٠ – ٢٠١٤ ” أسوأ بكثير وسجلنا وفيات بالإنفلونزا أكثر بكثير مما كانت عليه في عام ٢٠٠٩، لكن العدد تراجع خلال العامين الماضيين.

ودعا الدكتور القصراوي، إلى ضرورة بدء العلاج بصورة مبكرة، مفضلا عدم اللجوء إلى الفحوصات المخبرية، طالما أن الأعراض لا تستدعي ذلك.