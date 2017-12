أحرج إبراهيم كالن المتحدث باسم الرئاسة التركية وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد، برده المفحم على مزاعم وافتراءات حول تاريخ تركيا نشرها الأخير عبر حسابه الرسمي بتويتر.

وكان وزير الخارجية الإماراتي، قد أعاد نشر تغريدة تزعم أن القائد التركي فخر الدين باشا قام عام 1916 بسرقة أموال أهل المدينة، وقام بخطفهم وإركابهم في قطارات إلى الشام وإسطنبول.

واتهمت التغريدة أيضا الأتراك بسرقة مخطوطات المكتبة المحمودية بالمدينة، وإرسالها لتركيا.

وفي رد ناري مفاجئ لم يتوقعه وزير خارجية الإمارات، دون المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن في رد عبر حسابه الرسمي على تغريدة “ابن زايد” رصدته (وطن) ما نصه:”إعادة نشرك لهذه التغريدة أمر مخزي وعار، فهي كذبة الهدف منها تأليب الأتراك والعرب ضد بعضهم.”

وتابع: “دافع فخر الدين باشا بشجاعة عن المدينة ضد المخططات البريطانية آنذاك. فهل باتت الموضة الرائجة الآن هي مهاجمة الرئيس أردوغان مهما كان الثمن؟”

It is a shame that @ABZayed, FM of UAE, retweets this propaganda lie that seeks to turn Turks & Arabs against one another, again. It was Fahreddin Pasha who bravely defended Madina against the British plans then. Is attacking President Erdoğan at all costs the new fashion now? https://t.co/E9o4u7aSCH

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) December 19, 2017