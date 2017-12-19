ألقى الأمن الأردني القبض على مواطنٍ هاجمَ سائق تاكسي بـ”سيف” في محافظة الزرقاء، واصابه بجرح قطعي باليد وكسر، بعد ملامسته لمركبته.

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة في المكان، لحظة ترجّل المُعتدي من مركبته، ليقوم بإخراج “سيف” من صندوقها الخلفي، ومن ثمّ هاجمَ سائق التاكسي وهو بداخله، بينما حاول ركاب منعه من مواصلة الإعتداء، ثمّ فرّ من المكان.

وأضاف المصدر إن والدة المعتدي حضرت إلى المركز الأمني، لتقديم شكوى بحق صاحب التكسي، بحجة إنه ضربها، وبعد الرجوع للفيديو والتوسع بالتحقيق تبين بأنها كاذبة، وتم توجيه تهمة الافتراء لها وتوقيفها من قبل مدعي عام الزرقاء لمدة أسبوع.وفق موقع “رؤيا” الأردنيّ