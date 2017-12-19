سخرت الإعلامية المعروفة والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، من النظام السعودي وضعف قواته التي ورطها “ابن سلمان” بحرب اليمن، وذلك بعد فشل الدفاع الجوي السعودي في التصدي للصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيين على الرياض اليوم.

وقالت جماعة الحوثي إنها أطلقت صاروخا بالستيا على العاصمة السعودية الرياض.

وأذاعت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين على موقعها الإلكتروني أن صاروخ “بركان تو إتش” الباليستي أطلق على قصر اليمامة في الرياض.

ووفقا لما رصدته (وطن) دونت “عويس” في منشور لها بـ”فيس بوك” ساخرة من النظام السعودي ما نصه:”لا حلّ لصواريخ الحوثي المعتدية إلاّ….البلايستايشن”

وقال شهود عيان بالرياض، إنهم سمعوا صوت دوي انفجار، فيما تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو، قالوا إنها لصاروخ أُطلق، على عاصمة المملكة.

#صوت_انفجار_في_الرياض

هذا الصاروخ وانا امشي في الشارع 🙆🏻‍♂️ pic.twitter.com/nqlymFLiOy — Majed Alanazi (@MajedBAlanazi) December 19, 2017

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت نهاية الشهر الماضي، أنها أطلقت صاروخا بالستيا أصاب هدفا عسكريا في السعودية، في حين ذكرت وسائل إعلام محلية أن الدفاع الجوي اعترض الصاروخ.

وبينما أعلنت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة “نيكي هيلي” لاحقا أن الصاروخ البالستي مصدره إيران، رفضت طهران هذه الاتهامات واعتبرتها استفزازية.

لكن “فرحان حق” نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أعلن في مؤتمر صحفي أنه لا توجد لدى الأمم المتحدة أدلة قاطعة على مصدر صنع الصواريخ التي أطلقها الحوثيون.