في دعوة صريحة وربما تمهيدا لما هو قادم، استنكر الكاتب السعودي الليبرالي والمقرب من البلاط الملكي، ربط اسم المملكة العربية بمصطلح “بلاد ”، داعيا للفصل بين الشرعي والسياسي في السعودية.

 

وقال “الحمد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” كم أمقت أحدهم حين يصف السعودية ببلاد الحرمين..السعودية كيان سياسي اسمه المملكة العربية السعودية..اما الحرمين فهما والمدينة..وكلاهما له حدود حددها الشرع اما خارج هذه فهو الكيان السياسي..كأي كيان سياسي في هذا العالم..له أن يمارس دوره كدولة..وللحرمين احترامهما..”.

 

 

وأضاف في تغريدة اخرى: ” بين الدمام ومكة المكرمة اكثر من ١٤٠٠ كيلو متر.. وبينها وبين أقل من ٥٠ كيلو متر، وكلاهما جزء من جزيرة العرب..فلماذا تكون الدمام جزءا من بلاد الحرمين ولا تكون كذلك؟يجب أن نفرق بين الكيان السياسي والكيان الشرعي..السعودية راعية للحرمين بصفتها دولة لا بصفتها جزء منهما..”.

 

يشار إلى انه في إطار الحديث مؤخرا عن إمكانية تنازل عبدالعزيز عن العرش لصالح نجله ولي العهد، الأمير ،  كشف موقع “ستراتفور” الإستخباري الأمريكي أن الملك الجديد سيجري ما يشبه الإنقلاب على تقاليد الحكم إذ أشار أن ولي العهد سيتخلّى عن لقب “خادم الحرمين الشريفين” الذي يحمله ملوك المملكة العربية السعودية وبأنه یسعی لأن یکون ملکاً مدنیاً علمانیاً.

 

وتحدث التقرير عن تغيرات جذرية في نظام الحكم السعودي والذي سيصل إلى رأس الهرم وذلك عبر نية الأمير بن سلمان إلى الفصل بين منصب الملك ولقب “خادم الحرمين الشريفين” عندما يخلف أباه.

 

وفيما يشير لقب” خادم الحرمين الشريفين” الى بسط السعودية سلطتها على مكة والمدينة المنورة، عبر الربط بين النواحي السياسية والدينية الروحية، فإن قرار بن سلمان يشير الى رغبته إلى أن يكون زعيما مدنيا علمانيا بعدما كان هو أبا روحيا للمسلمين في الشرق الاوسط والعالم أجمع.

 

ولفت موقع “ستراتفور” إلى أهمية هذا اللقب الذي حرص ملوك السعودية إلى إستخدامه منذ الثمانينيات، خصوصا أن له رمزية تاريخية تعود إلى قرون من الزمن، وكان او من اتخذ لقب خادم الحرمين الشريفين قبل حوالي الف عام صلاح الدين الأيوبي، بعد تحريره لبيت المقدس عام 583هـ. أما في الوقت الحالي فيستخدمة ملوك السعودية للربط بين شرعية المملكة وقوتها الدينية في العالم الإسلامي.