عبر هاشتاغ “#صوت_انفجار_في_الرياض”، عبر السعوديون خاصة بالرياض عن تخوفهم من سقوط أي صاروخ عليهم في أي لحظة، وذلك عقب الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون اليوم، الثلاثاء، بغتة على الرياض ما نشر حالة من الفزع والفوضى بين المواطنين.

ويأتي تخوف السعوديين وفقا لما ذكره بعض النشطاء، بسبب وصول الصاروخ إلى مسافة قريبة جدا من الأحياء السكنية بالمدينة قبل أن تنتبه له منصات الدفاع الجوي وتدمره بالقرب من قصر اليمامة، وهو ما يشكل خطرا كبيرا في حال نجاح أي صاروخ سيطلقه الحوثي فيما بعد بإصابة هدفه.

#صوت_انفجار_في_الرياض وبعدين وين الدفاع الجوي وين طيران اللاوكس ؟

صاروخ اكبر من الحمار وصاكهم عمى وش العسكر ذولا

الواحد فيهم ياكل صحن فول ويصكه عمى تابع انظلاق الصاروخ من وين وارسل الاحداثيات لطيار اللي صاكه عمى — كابتن طيار / هوفا العنزي 🇺🇸 (@USA_Pilot_911) December 19, 2017

ابن سعود اعلن الحرب على اليمن بهدف حماية امنه القومي من الحوثيين .. لكن تبين بعد ثلاث سنوات أن مملكته اصبحت ملطشة وعاصمته مستباحة #صوت_انفجار_في_الرياض — sallam algauri (@sallamalgauri) December 19, 2017

ربي استودعتك بلادي وامانها ربي احفظها بحفظك واجعلها من ودائعك يالله وحسبي الله ونعم الوكيل على كل من هدد امننا #صوت_انفجار_في_الرياض — نوره السهيل✨🕊 (@nwwa_) December 19, 2017

ووصف شهود عيان حالة الهلع والفزع الغير مسبوقة التي أصابت المواطنين بعد تدمير الصاروخ بالقرب من المناطق السكنية، لدرجة إشارة البعض إلى اهتزاز المنازل وانكسار الزجاج.

وشن آخرون هجوما عنيفا على النظام السعودي ومحمد بن سلمان، مشيرين إلى أن هذا ثمار الخراب الذي تسبب به النظام السعودي في اليمن.

#صوت_انفجار_في_الرياض

تبون الامن وانتو تعصون الله حدثني عن التخلف احدثكم عن عقلياتكم،اللهم احفظنا بحفضك اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا — بُشرى التميمي. (@1Biibu) December 19, 2017

https://twitter.com/ry_nri/status/943181836917837824

حمامة بيضا

رفت رفت وحلقت وغطت فوق اليمامة..انه اليمن ايها الأغبياء #صوت_انفجار_في_الرياض — Ali _ jj (@AliElhajj6) December 19, 2017

وسمع دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء.

وقالت “رويترز” إن الصحفيين سمعوا دوي انفجار بالرياض ورأوا عمود دخان يتصاعد في سماء العاصمة السعودية.

من جانبها، أعلنت ميليشيا الحوثي إطلاق صاروخ باليستي استهدف قصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت قناة المسيرة، التابعة لـ الحوثيين، أن “القوة الصاروخية أعلنت إطلاق صاروخ بركان تو إتش الباليستي، على قصر اليمامة في الرياض”، مؤكدة أن الصاروخ استهدف اجتماعا موسعا للقادة السعوديين في قصر اليمامة بالرياض.

وقال محمد عبد السلام المتحدث باسم جماعة أنصار الله، إن “الحوثيين أطلقوا صاروخا باليسيتيا باتجاه العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء”.

وأضاف، على تويتر: “القوة الصاروخية لأنصار الله تعلن إطلاق صاروخ بركان “2 إتش” الباليستي على قصر اليمامة في الرياض”.

القوة الصاروخية تعلن إطلاق صاروخ بركان تو اتش الباليستي على قصر اليمامة في الرياض — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) December 19, 2017

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض صاروخ باليستي جنوبي مدينة الرياض، قائلاً إن “الصاروخ الباليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإيرانية من اليمن تجاه العاصمة السعودية الرياض”.

أما وكالة الصحافة الفرنسية، فقد قالت إن صوت الانفجار وقع قبل موعد إعلان الميزانية السعودية بقليل، مؤكدة أن إعلان الميزانية السعودية يتم من قصر اليمامة عادة من قبل الملك سلمان.