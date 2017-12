عبر هاشتاغ “#صوت_انفجار_في_الرياض”، عبر السعوديون خاصة بالرياض عن تخوفهم من سقوط أي صاروخ عليهم في أي لحظة، وذلك عقب الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون اليوم، الثلاثاء، بغتة على الرياض ما نشر حالة من الفزع والفوضى بين المواطنين.

ويأتي تخوف السعوديين وفقا لما ذكره بعض النشطاء، بسبب وصول الصاروخ إلى مسافة قريبة جدا من الأحياء السكنية بالمدينة قبل أن تنتبه له منصات الدفاع الجوي وتدمره بالقرب من قصر اليمامة، وهو ما يشكل خطرا كبيرا في حال نجاح أي صاروخ سيطلقه الحوثي فيما بعد بإصابة هدفه.

ووصف شهود عيان حالة الهلع والفزع الغير مسبوقة التي أصابت المواطنين بعد تدمير الصاروخ بالقرب من المناطق السكنية، لدرجة إشارة البعض إلى اهتزاز المنازل وانكسار الزجاج.

وشن آخرون هجوما عنيفا على النظام السعودي ومحمد بن سلمان، مشيرين إلى أن هذا ثمار الخراب الذي تسبب به النظام السعودي في اليمن.

