عبر هاشتاغ “”، عبر السعوديون خاصة بالرياض عن تخوفهم من سقوط أي صاروخ عليهم في أي لحظة، وذلك عقب الذي أطلقه الحوثيون اليوم، الثلاثاء، بغتة على ما نشر حالة من الفزع والفوضى بين المواطنين.

 

ويأتي تخوف السعوديين وفقا لما ذكره بعض النشطاء، بسبب وصول الصاروخ إلى مسافة قريبة جدا من الأحياء السكنية بالمدينة قبل أن تنتبه له منصات الدفاع الجوي وتدمره بالقرب من قصر اليمامة، وهو ما يشكل خطرا كبيرا في حال نجاح أي صاروخ سيطلقه الحوثي فيما بعد بإصابة هدفه.

 

 

 

 

 

ووصف شهود عيان حالة الهلع والفزع الغير مسبوقة التي أصابت المواطنين بعد تدمير الصاروخ بالقرب من المناطق السكنية، لدرجة إشارة البعض إلى اهتزاز المنازل وانكسار الزجاج.

 

وشن آخرون هجوما عنيفا على النظام السعودي ومحمد بن سلمان، مشيرين إلى أن هذا ثمار الخراب الذي تسبب به النظام السعودي في اليمن.

 

 

 

https://twitter.com/ry_nri/status/943181836917837824

 

 

وسمع دوي انفجار في العاصمة الرياض، اليوم الثلاثاء.

 

وقالت “رويترز” إن الصحفيين سمعوا دوي انفجار بالرياض ورأوا عمود دخان يتصاعد في سماء العاصمة السعودية.

 

من جانبها، أعلنت ميليشيا الحوثي إطلاق صاروخ باليستي استهدف قصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض.

 

وذكرت قناة المسيرة، التابعة لـ الحوثيين، أن “القوة الصاروخية أعلنت إطلاق صاروخ بركان تو إتش الباليستي، على قصر اليمامة في الرياض”، مؤكدة أن الصاروخ استهدف اجتماعا موسعا للقادة السعوديين في قصر اليمامة بالرياض.

 

وقال محمد عبد السلام المتحدث باسم جماعة ، إن “الحوثيين أطلقوا صاروخا باليسيتيا باتجاه العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء”.

 

وأضاف، على تويتر: “القوة الصاروخية لأنصار الله تعلن إطلاق صاروخ بركان “2 إتش” الباليستي على قصر اليمامة في الرياض”.

 

 

وأعلن بقيادة السعودية اعتراض صاروخ باليستي جنوبي مدينة الرياض، قائلاً إن “الصاروخ الباليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإيرانية من اليمن تجاه العاصمة السعودية الرياض”.

 

أما وكالة الصحافة الفرنسية، فقد قالت إن صوت الانفجار وقع قبل موعد إعلان الميزانية السعودية بقليل، مؤكدة أن إعلان الميزانية السعودية يتم من قصر اليمامة عادة من قبل .